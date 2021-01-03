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驚傳罹患急性盲腸炎 王金平開刀住院10天

記者蔡孟妤／高雄報導
台灣立法院前院長王金平。本報資料照片
台灣立法院前院長王金平。本報資料照片

台灣資深媒體人王耀德今舉辦《紅塵煙雨》新書發表會，原應邀出席的台灣立法院前院長王金平未到場，僅送花籃祝賀。高雄白派大老、高雄市農會理事長蕭漢俊說，王金平去年12月底急性盲腸炎，險些引發腹膜炎，開刀住院10天，日前返家靜養。

王耀德是王金平多年來的重要幕僚和文膽，今70歲生日舉辦新書發表會，立委趙天麟、議長曾麗燕、副議長陸淑美等人出席，但昔日老長官王金平臨時缺席。

蕭漢俊說，王金平去年12月底發現狀況，「肚子脹起來，像鐵一樣硬」，忍了幾天都吃不下飯，王的太太打給台北榮總的醫師友人，對方要王趕緊入院檢查，才發現是急性盲腸炎，盲腸已有破裂滲出。

蕭漢俊說，因膿流到腹腔，醫生怕引起腹膜炎，王金平開刀完後，還在醫院打了10天抗生素，日前才出院。醫生囑咐王金平不要亂跑，要在家靜養，以免傷口破裂，所以今無法親自出席。現在王金平在台北大直家休養、偶爾在家附近散步。

另高雄市前市長韓國瑜岳父李日貴逝世，蕭漢俊說，他是從朋友的網路發文中得知此事，目前沒有接到通知，但他6日會去雲林探望高雄市前農業局長吳芳銘，吳明天開始上班，他6日會去看吳，再看狀況，大家可能再安排去祭拜李日貴。

王金平 台灣 韓國瑜

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