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台旅美民主人士洪哲勝辭世 僑界線上追思

中央社／紐約2日專電
民主亞洲基金會會長洪哲勝去年12月病逝紐約，僑界人士今天踴躍參加線上告別式。。(取自民主論壇)
民主亞洲基金會會長洪哲勝去年12月病逝紐約，僑界人士今天踴躍參加線上告別式。。(取自民主論壇)

民主亞洲基金會會長洪哲勝去年12月病逝紐約，僑界人士今天踴躍參加線上告別式。駐紐約經文處長李光章代表政府向家屬表達哀悼，並說洪哲勝為民主人權奮鬥的精神將永存。

洪哲勝出身台南，旅美多年並投身台灣獨立運動，台灣1990年代實現民主轉型後，洪哲勝轉而協助中國民主化運動。去年12月18日，洪哲勝因淋巴癌併發症在紐約市去世，享壽81歲。

在疫情影響下，家屬以線上告別式供僑界人士表達追思，並宣讀總統蔡英文、副總統賴清德、監察院長陳菊、前民主進步黨主席許信良唁電。

李光章在預錄影片中說，洪哲勝從理想主義出發，長年投入台灣民主運動，為台灣自由民主奉獻心力，並積極關懷台灣前途。台灣轉型民主後，洪哲勝投身中國民主化運動，在紐約設立民主亞洲基金會、主編「民主通訊」、創立「民主論壇」網站，對民主價值的堅定信念與對人權的終極關懷令人動容。

李光章表示，洪哲勝「是值得我們永遠懷念的民主前輩和人權鬥士」，其典範以及為民主人權奮鬥的精神將永存人世。

線上告別式吸引僑界上百人參加，民進黨美東黨部主任委員賴弘典、紐約台灣會館理事長方秀蓉等人發言追思。

洪哲勝生前認為，中國如能民主化，台灣民主與國家安全將更有保障。他於1998年成立民主亞洲基金會，長期宣傳中國民運並以稿費協助異議人士，獲得海外中國民運人士景仰。

旅美中國作家陳破空表示，洪哲勝與海外中國民運人士奮鬥期間肝膽相照，一路走來無怨無悔，是中國民運最好的朋友。如今洪哲勝辭世，不僅是台灣人民損失，海外中國民運也失去堅強的國際友人，「我們跟台灣人民同悲」。

台灣 中國 紐約市

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