新聞眼／頭痛醫腳 萊豬「蝴蝶效應」襲台

萊豬版「蝴蝶效應」可能將開始襲台。圖為國民黨發動公投戰，串聯全台議會黨團發動反萊豬「護食安」公投。本報資料照片

一隻美國 小豬的動態，可能牽動台灣 的巨大風暴，元旦上映的萊豬版「蝴蝶效應」，現正迎面來襲。

萊豬放行後，一個豬肉便當店調漲10元台幣，本來是單純的市場機制問題，如今竟引發軒然大波，因為價格調漲的背後挑動消費者恐懼的敏感神經。便當調漲只是萬千問題的冰山一角，等到萊豬大軍真正兵臨城下，市場衝擊、政策失調、國際經貿等巨大連鎖效應將全面浮上檯面。

行政院表示，國產豬大盤價沒有上漲，業者不能以國產豬漲價的說法來提高便當價格；但消保官說，沒有和競爭同業合意漲價事證，尚不構成足以扭曲市場機制的聯合行為。不過，婆婆媽媽擔心，一旦「漲」聲響起，其他店家跟進，豬價再也回不去了。

六年前，台灣爆發仔豬下痢疫情 ，每公斤豬價連續數月飆破80元台幣，從此國內豬價再未低於70元大關；便當雖小卻是民生大事，見微知著，政府不可等閒視之。價格高低若回歸市場機制，消費者可選擇拒吃或改吃別間；問題是，當萊豬標示不明，除了拒吃一途，消費者的選擇權利形同被剝奪。

這次萊豬開放並非周期波動，而是源於政策干擾，而且衝擊更大，政策失調、缺乏配套，更讓人質疑「頭痛醫腳」。民眾擔心萊劑，政府卻不願標示清楚，導致基層攤商像提早過年貼春聯，把各式貼紙、標章貼好貼滿；單一便當店漲價是市場機制，政府應該設法平抑物價，而不是把壓力施加單一業者，以免被質疑是「查水表翻版」。

即使政府大動干戈、攤商勞師動眾，仍難取得消費者信任，形成「一萊殺百豬」情形。福記便當老闆李偉英把話說破，即使便當原本是加拿大檢驗合格的豬肉，也是政府合格進口，但因民眾有疑慮，只能換成價格較高的台灣豬，「不要說美豬不美豬，聽到進口豬心裡就會有疙瘩」。

蔡英文總統開放萊豬同時，信誓旦旦會促進台美經貿關係，謙卑請求台灣人民諒解。美方從副總統潘斯、國會均表達歡迎，唯獨主責台美經貿談判的美國貿易代表署（USTR）尚未開金口，美國即將改朝換代，「萊豬紅利」至今仍是未知數。

台灣豬和西洋豬，「本」、「萊」無一物，如今惹盡塵埃，出現「擾民、擾商、擾豬」的三擾亂象，對人和豬都不盡公平。