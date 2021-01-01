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靠標章不夠 台攤商自備「保命符」迎戰萊豬

記者周宗禎／台南2日電
政府開放萊豬進口，傳統攤商擔心買氣受影響，自力救濟。（記者周宗禎／攝影）
政府開放萊豬進口，傳統攤商擔心買氣受影響，自力救濟。（記者周宗禎／攝影）

台灣肉品市場遭受進口美國萊克多巴胺豬肉衝擊，「不管你掛多少張台灣豬標章都沒用！」作小生意的傳統市場攤販也只能自力救濟，有人一口氣掛了農委會、經濟部、市政府、網路下載的等等5、6張「台灣豬」標章、連羊肉攤店也要掛「台灣豬標章」，因為有兼賣「肉燥飯」，就算一天賣不了幾碗也是要大費周章標示，以免遭受美國進口萊豬連累。

政府開放萊豬進口，傳統攤商掛上各種台灣豬標章。（記者周宗禎／攝影）
政府開放萊豬進口，傳統攤商掛上各種台灣豬標章。（記者周宗禎／攝影）

台南市傳統市場老攤販指著架子上面掛的幾張台灣豬肉標章老實說，「那些個都可以上網拿來列印、根本是自愚愚人掛來看的」。劉姓攤販說，政府不肯標示含萊克多巴胺的豬肉，「消費者沒辦法朔源」，根本不相信市場看到的豬肉，「除非你抓豬來市場現在宰現賣」，小攤販真的一點辦法都沒有。

不過南部傳統市場的豬肉攤還有最後的「保命符」，攤販笑稱只能想到一個方法，就是拿出「當天向肉品市場買豬的收據」，出示當天購買的「肉品來源證明」，上面清楚記載他們買了一頭或兩頭或三頭豬、重量多少，還有屠宰購買時間、政府官辦肉品市場的簽章證明，想辦法讓民眾了解、老客戶放心，這樣才能夠保住客源。

政府開放萊豬進口，傳統攤商擔心買氣受影響，自力救濟，出示當天購買的「肉品來源證明...
政府開放萊豬進口，傳統攤商擔心買氣受影響，自力救濟，出示當天購買的「肉品來源證明」。（記者周宗禎／攝影）

台南歸仁傳統市場豬肉攤販說，因為他們賣的是溫體豬，老客戶都習慣吃溫體豬肉，只要好好的跟客人講清楚，相信過一陣子客人就不會流失，尤其現在一些不敢到超市大賣場買冷凍豬肉的民眾也會來買，他們都會仔細說明如何分辨，而且都有肉品市場屠宰證明，甚至官方「購買明細收據」來證明，告訴顧客「今天我賣的這兩頭豬，保證是台灣豬」。

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