執行禁萊豬送懲戒？政院改口：不會為難公務員

行政院。（本報資料照片）

行政院政務委員羅秉成昨表示，地方反萊豬自治條例違反憲法並牴觸中央法規，更要地方不要為難基層公務員，因為一旦真的執行查緝、處罰，是要送懲戒、有法律責任的。行政院秘書長李孟諺今則表示，羅秉成是盼地方不要為難公務員執行已被宣告無效與不核定的自治條例，但行政院不會主動懲戒那些被地方首長要求執法公務員，也不會為難公務員。

萊豬今起開放進口，行政院昨最後一刻宣布，地方食安自治條例，凡定有「乙型受體素一律不得檢出」之規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，今起「原訂者函告無效、新訂者不予核定」。

羅秉成昨指出，自治條例已經不予核定或是函告無效，在法律上就是不能執行，盼地方不要為難地方基層公務員，如果真的去做查緝、處罰，這是要送懲戒的，這是有法律責任的，千萬不要這樣做，不要視中央、法律於為無物，如果還是率予執行，那就依法辦理。

羅秉成這番話引來質疑，李孟諺今解釋，羅秉成的說法是指，行政院已經將地方自治條例宣告無效或是不核定，當然也尊重地方政府申請釋憲或是提出行政訴願，但在相關結果未出來之前，自治條例因為宣告無效與不予核定都沒有效力，希望地方政府不要為難以及強迫公務員，但並沒有說行政院會主動要求地方執行懲戒。

李孟諺說，行政院不會主動懲戒那些被地方首長要求執法公務員，也不會為難公務員，希望地方也不要刻意為難業者與民眾，像是有些縣市要求牛肉也零檢出萊克多巴胺，讓已經進口數年的牛排館、牛肉麵店很為難，或是自治條例規範不得運送，也會讓貨運業者窒礙難行。