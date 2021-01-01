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台輸出上海病例找到了！台CDC：治療後復陽

記者陳婕翎、陳碧珠／台北1日電
羅一鈞說明，案552已於去年11月19日二採陰性、符合解除隔離條件出院。案552因工作需求前往上海，上海病毒核酸採檢報告屬於弱陽、體內血清抗體IgG陽性，研判屬於復陽個案。（記者陳碧珠／攝影）
羅一鈞說明，案552已於去年11月19日二採陰性、符合解除隔離條件出院。案552因工作需求前往上海，上海病毒核酸採檢報告屬於弱陽、體內血清抗體IgG陽性，研判屬於復陽個案。（記者陳碧珠／攝影）

上海市衛健委去年12月31日通報，有6例境外移入確診病例，其中一人來自台灣，指揮中心表示，此案為台灣日前公布病例案552，去年10月中下旬有出國史，經治療二採陰出院，體內有抗體，研判屬復陽個案，不具傳染力，同公司接觸者自費採檢，16名陰性、4人檢驗中。

中央流行疫情指揮中心醫療整備組副組長羅一鈞表示，經跟陸方對口進行確認，經過比對後，上海揪出的個案為我國境外移入病例案552，為本國籍30多歲男性，2019年12月至菲律賓工作，2020年10月14日起陸續出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、腹瀉、全身痠痛及倦怠等症狀。

在當地自行服藥後症狀改善，個案去年10月25日返國，入境時通報曾有症狀，於機場採檢結果為陰性，10月26日因出現咳嗽伴隨胸痛、全身痠痛，由集中檢疫所人員安排就醫，經檢查顯示有肺炎，再次採檢通報確診。

羅一鈞說明，案552已於去年11月19日二採陰性、符合解除隔離條件出院。案552因工作需求前往上海，上海病毒核酸採檢報告屬於弱陽、體內血清抗體IgG陽性，研判屬於復陽個案。

羅一鈞說，新冠病毒排出時間長達80多天，甚至100多天，個案時陰時陽狀況都已經看過很多，已將此案確診資訊供陸方參考，片該案無傳播例，無需匡列接觸者。但同公司20名有接觸史員工，因公司較為謹慎提供自費採檢，16名陰性、4人檢驗中，「我們認為20人都不具風險。」

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