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五月天演唱會「警帶離歌迷」 疑自主健康管理者在現場

記者高宇震／桃園報導
五月天的「好好好想見到你」Mayday fly to 2021巡演。(圖／相信音樂提供)
五月天的「好好好想見到你」Mayday fly to 2021巡演。(圖／相信音樂提供)

天團五月天「好好好想見到你」演唱會，2021跨年場選在台灣桃園國際棒球場舉辦，歌迷們正嗨時，觀眾席A2區卻突然傳出一陣騷動，甚至有警方進場將一名歌迷帶離現場，引發一陣恐慌，在場歌迷瘋傳該歌迷疑似是隔離者，桃園市府今凌晨聲明表示，已將疑似自主健康管理者帶出場，若有違法事實將依法開罰。

有網友在社團PO出一名男歌迷被警方包圍帶離場的照片，並寫道，「好像有隔離者在A2區域嗎？傻眼，大家可以自律一下嗎？不要讓五月天後面的場次毀了！」對此，所屬相信音樂也回應，衛福部天網第一時間發現疑似自主健康管理者後，現場防疫督導小組立刻將該名疑似自主健康管理者帶出場，並即刻進行疫調，再次鄭重呼籲大家嚴格自律，千萬不要以身試法，依法將處以最低1萬最高15萬罰鍰。

市府新聞處長詹賀舜表示，剛接獲中央防疫指揮中心通知，發現數名疑似自主健康管理者在五月天演唱會現場，桃園市政府防疫督導小組立刻將這些疑似自主健康管理者帶出場，並即刻進行調查，如有違規事實，後續依相關事證以傳染病防治法第58處1到15萬罰鍰。

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