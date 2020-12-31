台北101跨年煙火 360度立體特效致敬防疫英雄

台北101全新推出「三百六十度立體特效輪狀」跨年煙火，除了讓台北民眾見到外，也透過網路直播、電視轉播讓各地民眾與世界看到。記者陳正興／攝影

台北101跨年煙火秀長達5分鐘，今年首度使用360度立體特效輪狀煙火，創造噴射的震撼效果，並用雙色花束煙火劃出大面積愛心弧線，向所有防疫 英雄致敬，為2021年揭開序幕。

台北101跨年煙火秀是每年迎新倒數的重頭戲，2021年跨年煙火以「愛」為主題，整合燈光、音樂、點燈和煙火，做全方位串聯與表演。煙火秀斥資新台幣2500萬元，發射1萬6000發煙火點亮夜空，總長300秒。

(影音來源：Reuters YouTube頻道)

台北101跨年煙火今年全新推出「360度立體特效輪狀煙火」，是全世界第一個在高樓架設的煙火設施，12 月下旬提前在台北101的50樓與82樓架設共16組輪狀煙火，打造四面立體煙火噴射的震撼效果。

倒數結束後，跨年煙火秀序章為「告別2020，迎接2021」，以充滿喜慶的金、紅煙火拉開序幕，同心圓的姿勢圍繞盤旋大樓而上；第一章是「向防疫英雄致敬，全民齊心向前行」，以雙色花束煙火劃出大面積愛心弧線，向台灣 與全世界防疫英雄致敬，而四面齊發、曲線收闔的煙火則展現各界攜手齊心共同守護台灣、迎向世界。

第二章「攜手世界向前行：Taiwan Can Help」，採用360度立體特效輪狀煙火，環環相扣、接續擊發，象徵台灣攜手世界、與全球合作，也祝福2021年的所有人幸福安好；第三章是「祈福關懷，幸福未來向前行」以花瓣心型煙火與錦冠花束煙火為世界祈福，最後用天女散花來營造浪漫氛圍。

終章是「精彩台灣無限可能，愛與希望向前行」，由各色煙火齊發，呈現大面積、大維度與大視角，並用七彩浪漫煙火絢爛收尾，用愛與希望迎向歡樂璀璨的新年。

此外，今年跨年主秀音樂，首度呈現由國際級配樂大師林強授權的經典名曲「向前走」，邀請「小男孩樂團」重編重錄、重奏重唱，結合壯觀精彩的煙火秀，鼓舞社會，勇敢自信向前走，迎接充滿希望的新年。