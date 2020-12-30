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全台7縣市跨年晚會改直播 柯文哲：北市照常辦！

台灣新聞組╱台北31日電
圖為台北市2019年跨年晚會。 (本報資料照片)
圖為台北市2019年跨年晚會。 (本報資料照片)

台灣出現首例英國變種病毒個案，各縣市防疫再升級。基隆市、桃園市、台中市、彰化市、嘉義市、台南市和高雄市都陸續宣布，跨年晚會取消民眾進場，改線上直播，台北市長柯文哲31日上午宣布，北市跨年仍照常舉辦，進入管制區的民眾須完成「實聯制」、戴口罩、量體溫。

總統府宣布，元旦升旗典禮取消民眾進場觀禮，當天下午總統府開放參觀活動，也因應防疫考量而取消。蔡英文總統將在元旦當天上午8時30分於總統府內發表新年談話。

據了解，台北市府備案是直播改線上後，除府前廣場全面淨空外，整個舞台會圍上黑色布幕，晚會節目在舞台布幕內照演，音樂也不會透過音響大力放送，以免觀眾群聚圍觀。柯文哲說，距離跨年不到24小時，市府隨時都會開會調整政策，會密切關注中央給的情報再做判斷。

台中市政府也調整大型活動規畫，市長盧秀燕表示，安全是最高的考慮，台中跨年晚會、元旦升旗改成線上直播或取消，「市民朋友在家過節，既能防疫又保暖，安全又溫馨」。

台南市政府昨晚8時緊急宣布「台南好Young」跨年演唱會改為線上直播，不開放民眾進場，台南市長黃偉哲表示，為了讓市民健康與安全有「百分之百的保障」，決定全程改線上直播。隨後黃的臉書湧入大批網友留言按讚，認為是「明智做法」。

高雄市政府昨晚連夜開會研商，到晚間10時宣布，今晚「跨百光年」晚會改線上直播，跨年晚會三個舞台演出均不開放觀眾進場。高雄市長陳其邁說，今晚6時半開始有愛河灣區燈光定目秀及無人機、高市交海上舞台演出、高空煙火施放，歡迎民眾在家線上收看，做好防疫。

台北市長柯文哲表示，北市跨年還是舉辦。(記者胡瑞玲／攝影)
台北市長柯文哲表示，北市跨年還是舉辦。(記者胡瑞玲／攝影)

防疫 台灣 變種病毒

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