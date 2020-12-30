英變種病毒案例移入台灣 總統府元旦升旗取消民眾觀禮
台灣中央流行疫情指揮中心今天下午宣布首例英國變種病毒株之境外移入確診案例，總統府隨後宣布元旦升旗典禮有兩項調整，包括取消民眾進場觀禮，當天下午總統府開放參觀活動，也因應防疫考量而取消。
台灣總統府發言人張惇涵今天下午表示，為因應疫情最新狀況，基於更為嚴謹的防疫考量，並貫徹落實防疫工作，總統府經與中央流行疫情指揮中心研議後，針對民國110年總統府元旦升旗典禮相關規畫，進行以下兩項調整：一、元旦升旗典禮流程按照原規劃進行，但僅有政府官員暨受邀賓客現場觀禮，取消民眾進場觀禮。總統府誠摯歡迎國人當天可透過總統府官網、總統府YouTube頻道、蔡總統臉書、賴副總統臉書，及總統府發言人臉書觀看線上直播，一同以線上方式迎接新年到來。二、原訂元旦當天上午9時至下午4時的總統府開放參觀活動，也因應防疫考量而取消。
張惇涵也表示，蔡總統預計將在元旦當天上午8時30分於總統府內發表新年談話。總統府誠摯感謝「台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會」全心全力投入元旦升旗典禮的籌備主辦工作，因相關活動調整，對於各協力單位，以及原欲參加相關活動的民眾所造成的困擾，總統府致上誠摯歉意。
張惇涵表示，由於近日全國各地皆有慶祝新年之大型活動，提醒大家持續依照中央流行疫情指揮中心之指引，並配合各地方政府的活動防疫措施，落實「秋冬防疫專案」相關防疫工作。
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