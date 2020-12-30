英變種病毒案例移入台灣 總統府元旦升旗取消民眾觀禮

總統府發言人張惇涵。(中央社資料照)

台灣 中央流行疫情 指揮中心今天下午宣布首例英國變種病毒株之境外移入確診案例，總統府隨後宣布元旦升旗典禮有兩項調整，包括取消民眾進場觀禮，當天下午總統府開放參觀活動，也因應防疫 考量而取消。

台灣總統府發言人張惇涵今天下午表示，為因應疫情最新狀況，基於更為嚴謹的防疫考量，並貫徹落實防疫工作，總統府經與中央流行疫情指揮中心研議後，針對民國110年總統府元旦升旗典禮相關規畫，進行以下兩項調整：一、元旦升旗典禮流程按照原規劃進行，但僅有政府官員暨受邀賓客現場觀禮，取消民眾進場觀禮。總統府誠摯歡迎國人當天可透過總統府官網、總統府YouTube頻道、蔡總統臉書、賴副總統臉書，及總統府發言人臉書觀看線上直播，一同以線上方式迎接新年到來。二、原訂元旦當天上午9時至下午4時的總統府開放參觀活動，也因應防疫考量而取消。

張惇涵也表示，蔡總統預計將在元旦當天上午8時30分於總統府內發表新年談話。總統府誠摯感謝「台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會」全心全力投入元旦升旗典禮的籌備主辦工作，因相關活動調整，對於各協力單位，以及原欲參加相關活動的民眾所造成的困擾，總統府致上誠摯歉意。

張惇涵表示，由於近日全國各地皆有慶祝新年之大型活動，提醒大家持續依照中央流行疫情指揮中心之指引，並配合各地方政府的活動防疫措施，落實「秋冬防疫專案」相關防疫工作。