我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

郭台銘家族傳買好萊塢豪宅 7550萬美元全用現金

親綠民調顯示：蔡英文蜜月期已結束 不滿意度逼近滿意

 記者蔡晉宇／台北30日電
台灣民意基金會29日發布最新民調，基金會董事長游盈隆表示，雖然蔡英文總統滿意度仍有52.8%，但從對「總統蜜月期」操作性定義來看，蔡總統第二任期蜜月期已結束。(本報資料照片)
台灣民意基金會29日發布最新民調，基金會董事長游盈隆表示，雖然蔡英文總統滿意度仍有52.8%，但從對「總統蜜月期」操作性定義來看，蔡總統第二任期蜜月期已結束。(本報資料照片)

台灣民意基金會昨發布最新民調，基金會董事長游盈隆表示，雖然蔡英文總統滿意度仍有52.8%，但從對「總統蜜月期」操作性定義來看，蔡總統第二任期蜜月期已結束；分析蔡政府全年表現，上半場防疫、紓困表現精采，但下半場萊豬、關中天等，開始出現小動作不斷的負面表現，綜合看今年總施政成績給60分。

總統府回應，「執政團隊可謂沒有假期，更不可能有蜜月期」，相信執政團隊的每個人，沒有人會認為自己有所謂的蜜月期。

游盈隆表示，總統蜜月期定義包括「總統職務表現贊同率」大於或等於50%，且總統職務表現贊同率和不贊同率，兩者相差20個百分點以上，若這兩項標準都具備，蜜月期才持續；雖然蔡總統本次民調滿意度52.8%、不滿意度36.3%，但不滿意度已在逼近，因此可斷言蔡總統施政蜜月期已結束，未來將面臨更嚴峻靠驗，這是相當明確的事實。

民調顯示，對蔡政府一年來的施政表現，有51.2%民眾滿意、43.7%民眾不滿意；關於開放美國萊豬進口政策，僅有29.8%滿意，約62.5%不滿意，且強烈不滿意這項政策者占42.4%，顯示蔡政府明年元旦開放萊豬進口政策，正遭遇社會主流民意強烈的反彈。

至於蔡政府維護新聞自由的表現，民調顯示，有49.7%民眾基本上滿意，44.2%不滿意，顯示台灣社會對蔡政府這一年維護新聞自由的表現毀譽參半，看法分歧。至於經濟方面58%民眾滿意，37.6%不滿意，顯示全年疫情全球大流行嚴重衝擊全球經濟時，絕大多數民眾卻對蔡政府拚經濟的表現給予肯定。

對於台灣民意基金會昨天發布的民調，總統府發言人昨回應，民調在不同時間點、不同調查方法，甚或不同的設計，都會有不同結果，執政團隊都會作為參考；他也強調，為台灣打拚，執政團隊可謂沒有假期，更不可能有蜜月期，相信執政團隊的每個人，沒有人會認為自己有所謂的蜜月期。

民調 台灣 紓困

上一則

郭台銘家族傳買好萊塢豪宅 7550萬美元全用現金

延伸閱讀

追殺前朝？監委指中華台北涉賣台 質疑馬與北京秘密協定

追殺前朝？監委指中華台北涉賣台 質疑馬與北京秘密協定
「總統和司法院長討論人事」 林濁水：這是司法獨立嗎

「總統和司法院長討論人事」 林濁水：這是司法獨立嗎
蔡英文上任後…司法人事風波不斷

蔡英文上任後…司法人事風波不斷
美豬進台灣與芒果乾的關係

美豬進台灣與芒果乾的關係

熱門新聞

比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51
古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)

美籍華女與夫遊台 人間蒸發1年 老公竟未報案

2020-12-24 02:28
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

柯建銘兒子涉從美運毒「不起訴」驗毒呈陽性反應

2020-12-22 22:44
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

2020-12-23 06:55
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
600元紓困支票 財政部本周開始寄出

600元紓困支票 財政部本周開始寄出
魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手

魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手