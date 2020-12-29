親綠民調顯示：蔡英文蜜月期已結束 不滿意度逼近滿意

台灣民意基金會29日發布最新民調，基金會董事長游盈隆表示，雖然蔡英文總統滿意度仍有52.8%，但從對「總統蜜月期」操作性定義來看，蔡總統第二任期蜜月期已結束。(本報資料照片)

台灣 民意基金會昨發布最新民調 ，基金會董事長游盈隆表示，雖然蔡英文總統滿意度仍有52.8%，但從對「總統蜜月期」操作性定義來看，蔡總統第二任期蜜月期已結束；分析蔡政府全年表現，上半場防疫、紓困 表現精采，但下半場萊豬、關中天等，開始出現小動作不斷的負面表現，綜合看今年總施政成績給60分。

總統府回應，「執政團隊可謂沒有假期，更不可能有蜜月期」，相信執政團隊的每個人，沒有人會認為自己有所謂的蜜月期。

游盈隆表示，總統蜜月期定義包括「總統職務表現贊同率」大於或等於50%，且總統職務表現贊同率和不贊同率，兩者相差20個百分點以上，若這兩項標準都具備，蜜月期才持續；雖然蔡總統本次民調滿意度52.8%、不滿意度36.3%，但不滿意度已在逼近，因此可斷言蔡總統施政蜜月期已結束，未來將面臨更嚴峻靠驗，這是相當明確的事實。

民調顯示，對蔡政府一年來的施政表現，有51.2%民眾滿意、43.7%民眾不滿意；關於開放美國萊豬進口政策，僅有29.8%滿意，約62.5%不滿意，且強烈不滿意這項政策者占42.4%，顯示蔡政府明年元旦開放萊豬進口政策，正遭遇社會主流民意強烈的反彈。

至於蔡政府維護新聞自由的表現，民調顯示，有49.7%民眾基本上滿意，44.2%不滿意，顯示台灣社會對蔡政府這一年維護新聞自由的表現毀譽參半，看法分歧。至於經濟方面58%民眾滿意，37.6%不滿意，顯示全年疫情全球大流行嚴重衝擊全球經濟時，絕大多數民眾卻對蔡政府拚經濟的表現給予肯定。

對於台灣民意基金會昨天發布的民調，總統府發言人昨回應，民調在不同時間點、不同調查方法，甚或不同的設計，都會有不同結果，執政團隊都會作為參考；他也強調，為台灣打拚，執政團隊可謂沒有假期，更不可能有蜜月期，相信執政團隊的每個人，沒有人會認為自己有所謂的蜜月期。