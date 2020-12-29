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郭台銘家族傳買好萊塢豪宅 7550萬美元全用現金

台灣新聞組／台北30日電
傳鴻海創辦人郭台銘（左圖）與長子郭守正（右圖）在好萊塢購置豪宅。(本報資料照片)
傳鴻海創辦人郭台銘（左圖）與長子郭守正（右圖）在好萊塢購置豪宅。(本報資料照片)

台灣首富、鴻海創辦人郭台銘及長子郭守正據傳以全現金7550萬美元（約新台幣22億元）在買下好萊塢豪宅，不僅創當地豪宅史上最大宗交易，也名列全美第五大交易案。不過對此郭辦29日表示，沒有相關回應。

蘋果日報報導，郭台銘父子在美國置產讓人聯想是否為財務規劃，不過按照郭台銘過去所言，不炒地、不炒房，所有的不動產都是有需要才購買。據相關人士就透露，郭守正以全額現金支付沒有貸款，作風相當豪氣。

據華爾街日報報導引述知悉交易內容的消息人士透露，與郭台銘家人有關聯的一間有限公司，今年1月支付7550萬美元，買下洛杉磯Trousdale Estates區兩間比鄰的豪宅。

美國娛樂雜誌「Variety」年初時披露，這樁交易案實際上是郭台銘長子郭守正和黃子容夫婦出手；當時郭守正夫婦並未回應報導。華爾街日報無法接觸到郭台銘詢問回應；但外傳是郭守正替子女求學所購置。

根據當地房地產專家的說法，買主可能會將這兩間豪宅結合成一座在好萊塢山最大之一的私人住宅。

根據美國網路房屋仲介Zillow的資料，上述第一間豪宅面積1.7萬平方英尺（478坪），有六間臥房，曾開價4,250萬美元；第二間豪宅則是由加拿大商人、溫哥華加人隊的老闆艾奎利尼所建造，面積達1.6萬平方英尺（450坪），擁有L型無邊際泳池、高爾夫模擬練習器與頂樓觀景平台。

比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。圖為該地區一座豪宅內部...
比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。圖為該地區一座豪宅內部的示意圖。（取材自The Beverly Hills Estates）

郭台銘 美國 美元

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