常春藤聯盟名校網羅 游泳金牌女將蔡皓宇選擇康乃爾

台灣中學游泳金牌選手蔡皓宇（右四）選擇就讀康乃爾大學，師生同感光榮。記者簡慧珍／攝影

台灣 員林高中高三學生蔡皓宇喜愛游泳 ，希望所讀的大學能兼顧學科與運動，在高一時考量外國大學較符合也適合她的志趣，因此立志升學 美國常春藤名校，經過苦讀與苦練，得到多所名校青睞，她選擇康乃爾大學動物醫學系，今天員高校長游源忠到大同國中貼紅榜，把蔡皓宇的升學喜訊分享給她的國中母校。

「每次遇到撞牆期，我都告訴自己不要放棄。」蔡皓宇說，她4歲起跟著兩個哥哥學游泳，從此愛上游泳，練習難免受挫，她不斷調整自己加以突破，高一下學期得到2019年世界中學生游泳錦標賽50公尺冠軍並且破紀錄，她很期待未來升學不放棄游泳，看到哥哥分別就讀柏克萊和西北大學，能兼顧學科與興趣，所以向哥哥看齊，也想到外國讀大學。

蔡皓宇的家長表示，台灣很多家長對孩子的信心不足，其實要對孩子有信心，若願意相信孩子會做得好，孩子就真的做得比家長期待的還要好，他們家相信孩子的能力，也認為彰化教育資源不輸北部、名校，放心地把3個孩子交給大同國中，果然教師帶得很好。

「看到女兒為達成求勝目標，幾乎把所有時間用在讀書和體育，犧牲少女應有的休閒生活，身為父母的都覺得她辛苦。」蔡皓宇的家長感謝大同國中教師和蔡皓宇同班同學體諒，慷慨出借筆記，為她解說請假參賽期間沒聽到的課程，這麼多人幫助蔡皓宇，當家長的只能期勉她「做其所愛，愛其所做。」

大同國中校長謝國士記得蔡皓宇在學期間待人謙恭有禮，人際關係很好，經常代表學校參加國際的游泳比賽，屢創佳績刷並新國內游泳比賽的紀錄，師生都以她為榮。

員林高中校長游源忠說，蔡皓宇的成績排名全校前1％，可錄取台灣頂大醫學系，她選擇康乃爾大學，寫下學業與體育兼優升學長春藤名校的紀錄。員林高中家長會會長鄭春森認為大學選才無國界成為趨勢，蔡皓宇的優異表現印證員林地區學校強調多元適性、國際化的學習不輸給市區學校。