台英航線一月暫停 高染疫及高成本是主要考量

由於英國疫情嚴峻、華航下午宣布，考量英國疫情狀況及機組員隔離措施，將取消2021年1月台北往返倫敦所有航班，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫，圖為華航櫃台前冷冷清清。記者鄭超文／攝影

新冠肺炎變種病毒逐漸入侵亞洲，與台灣鄰近的香港、日本與韓國相繼出現確診病例，前天從英國 回台的班機上已經有3個確診病例，中央流行疫情 指揮中心雖然對防疫有信心，只要求倫敦 飛返台北的客機航班數減半，但是航空公司祭出更嚴的防疫措施，中華航空下午宣布，將取消2021年1月台北往返倫敦所有航班。長榮航空隨後也宣布，暫停營運延長至1月底前，台英之間的航空客運及貨運暫時斷航。

華航雖然前天（週日）才從倫敦載回114名旅客，但還是在下午毅然宣布，考量英國疫情狀況及機組員隔離措施，將取消2021年1月台北往返倫敦所有航班，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。長榮雖然日前已宣布暫停12月23日以後航班，今天直接宣布，台北-倫敦航線的客運及貨運航班2021年1月底前暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。

雖然目前英國疫情嚴峻，但是對於航空公司而言，台英航線之間無法繼續營運的關鍵還是在於疫情中心公布的「機組員隔離措施」，英國航線的航空公司飛航及空服機組員，必須居家檢疫14天，期滿前進行採檢陰性及自主健康管理7天後再進入社區，航空公司資深管理人員透漏，以前天飛華航飛英國航班為例，有四位前艙的機師，9位後艙組員，這13人最快也要14天後才能再派遣任務，這對人力派遣調度影響非常大，再加上疫情影響，航空公司也只能選擇暫停營運。

由於貨運也暫停，台北市航空貨運承攬公會理事長黃啟明表示，這對台灣高科技產品例如筆電、電腦等運往英國有影響，業者只能將貨送到香港或泰國轉機，否則就只能搭乘海運，在海上漂流30天才能抵達。不過也能體諒航空公司的無奈，畢竟台北倫敦航線的客運運量不大，派遣人力成本增高，又有染疫的風險，暫停營運也是不得不的選擇。