全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

儘管新冠病毒疫情肆虐，但美國 頂尖豪宅市場依然欣欣向榮，華爾街 日報整理2020年全美金額最高的十大豪宅交易案，世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）買下比佛利豪宅華納莊園（Warner Estate）一案拿下第一，鴻海前董事長郭台銘的家人據傳買下好萊塢豪宅，也名列第五大交易案。

華爾街日報報導，根據知悉交易內容的消息人士透露，與郭台銘家人有關聯的一間有限公司在今年1月支付7550萬美元 ，買下洛杉磯Trousdale Estates區兩間比鄰的豪宅。根據美國娛樂雜誌「Variety」年初時披露，這樁交易案實際上是郭台銘長子郭守正和黃子容夫婦出手。當時郭守正夫婦並未回應報導。

華爾街日報無法接觸到郭台銘詢問回應。

根據當地房地產專家的說法，買主可能會將這兩間豪宅結合成一座在好萊塢山最大之一的私人住宅。

根據美國網路房屋仲介Zillow的資料，上述第一間豪宅面積17,000平方英尺（478坪），有6間臥房，是由Armani/Casa完成設計，曾經開價4250萬美元；第二間豪宅則是由加拿大商人、溫哥華加人隊的老闆艾奎利尼（Francesco Aquilini）所建造，面積達1萬6000平方英尺（450坪），擁有L型無邊際泳池、高爾夫模擬練習器與頂樓觀景平台。

電商巨擘亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯則拿下2020年全美金額最高的十大豪宅交易案第一名。貝佐斯在4月以1.65億美元買下位在加州比佛利山莊的「華納莊園」，刷新洛杉磯地區最高成交紀錄。

占地9英畝（3.6公頃）的華納莊園是已故華納集團總裁傑克·華納（Jack Warner）在1930年代建造，設有九洞高爾夫球場、數間客房，堪稱比佛利山莊傳奇豪宅。這是一筆買賣雙方直接進行的場外交易，沒有房仲參與，貝佐斯並未予以回應。

其他名列美國2020十大房地產交易的案子包括，通訊軟體WhatsApp共同創辦人庫姆（Jan Koum）以1.25億美元買下電影產業高層主管卡森伯格（ Jeffrey Katzenberg）的比佛利山莊豪宅，名列第二。第三、四名則是紐約中央公園附近、長島南漢普頓兩處豪宅分別以9990萬美元和8400萬美元賣出。

華爾街日報指出，儘管疫情重創紐約市豪宅市場，但漢普頓、康乃狄克州格林威治、佛羅里達州棕櫚灘和洛杉磯的豪宅市場卻蓬勃發展，主要反映富人財富增加、想要脫離人口稠密區，以及受到富人想要在家中設有辦公室、健身房等更大活動空間，以利居家工作環境的欲望所驅動。