新冠疫周年／原來距離病毒如此近 醫師:這是震撼教育

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「原來自己距離病毒如此之近。」林口長庚醫院呼吸治療科主任胡漢忠想起今年二月收治第一位重症確診者，因呼吸嚴重衰竭，倚賴葉克膜維生，在長達兩個月的照護過程中，有上百位醫護人員參與，所幸病人順利康復出院，所有醫療團隊亦平安健康可繼續投入下一位病人的救治。當然其過程中心情之複雜可想而知。

胡漢忠指出，今年年初，彰化傳出白牌車司機群聚感染，當地醫院也遭牽連，那時院內所有醫護人員都有應戰的心理準備，因為新冠病毒可能就身邊，隨時都會出現。

沒多久，林口長庚就收治一例重症個案，胡漢忠說，該個案因不明原因肺炎，住進普通病房，雖沒有明確旅遊史、接觸史，但第一線醫護人員均提高警覺，做足防護措施。

胡漢忠說，當時時時刻刻都戰戰兢兢，所幸院內全體動員，人力及防疫 物資迅到位，而院長適時一封鼓勵打氣

的信函，鼓舞所有醫護人員的士氣，終於完成任務。這也證實，只要做好控管及防疫措施，就能擊敗病毒。

疫情 迄今，林口長庚共收治六名重症確診者以及數十名輕症患者，為全國醫院收治重症人數之冠，胡漢忠說，醫療人員屬於高風險族群，工作上勞心勞力，又得安撫來自家人親友的擔憂，壓力之沈重，可想而知。

胡漢忠表示，當時不少其他醫院的醫師朋友表示說，「 還好長庚醫院收治這些重症病患，相對減輕大家的壓力！」，確實如此，長庚臨床訓練紮實，應變機制快速，上下一條心，過了這一關。

胡漢忠說，「這是一次震撼教育」，在院長指揮下，短時間內統籌物資，做好院內感控，各感染科醫師均有其責任區域，雖然氣氛凝重，但所有醫療人員均有信心，能安然無恙，現在看來，在累積許多經驗後，新冠病毒似乎沒有那麼可怕。

高雄長庚醫院副院長李建德也有同感，疫情爆發以來，該院收治十名確診者，其中一名為重症個案，住院第七天病情惡化，呼吸急促，第十二天插管，緊急移至加護病房，盡管沒有治療經驗，但透過類固醇、奎寧等支持性治療，病情逐漸好轉。

李建德說，去年底中國爆發疫情時，長庚體系就動了起來，整合十七年前經歷過SARS的醫師、醫護人員，成立醫療團隊，並緊急規畫醫院動線、空間、人力，做好作戰準備。

李建德指出，這一年來，醫界越來越了解新冠病毒，約有一成確診者合併重症，治療上則有瑞德西偉、多種抗體等治療，在面對重症患者時，更有把握，民眾無須過於擔心，只要戴好口罩，保持社交距離 ，就能安然度過此役。