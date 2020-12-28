我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普簽紓困案 股指躍創新高

聯邦法官阻禁用TikTok 美司法部提上訴

新冠疫周年／原來距離病毒如此近 醫師:這是震撼教育

記者李樹人／台北報導
本報資料照片
本報資料照片

「原來自己距離病毒如此之近。」林口長庚醫院呼吸治療科主任胡漢忠想起今年二月收治第一位重症確診者，因呼吸嚴重衰竭，倚賴葉克膜維生，在長達兩個月的照護過程中，有上百位醫護人員參與，所幸病人順利康復出院，所有醫療團隊亦平安健康可繼續投入下一位病人的救治。當然其過程中心情之複雜可想而知。

胡漢忠指出，今年年初，彰化傳出白牌車司機群聚感染，當地醫院也遭牽連，那時院內所有醫護人員都有應戰的心理準備，因為新冠病毒可能就身邊，隨時都會出現。              

沒多久，林口長庚就收治一例重症個案，胡漢忠說，該個案因不明原因肺炎，住進普通病房，雖沒有明確旅遊史、接觸史，但第一線醫護人員均提高警覺，做足防護措施。        

胡漢忠說，當時時時刻刻都戰戰兢兢，所幸院內全體動員，人力及防疫物資迅到位，而院長適時一封鼓勵打氣    

的信函，鼓舞所有醫護人員的士氣，終於完成任務。這也證實，只要做好控管及防疫措施，就能擊敗病毒。

疫情迄今，林口長庚共收治六名重症確診者以及數十名輕症患者，為全國醫院收治重症人數之冠，胡漢忠說，醫療人員屬於高風險族群，工作上勞心勞力，又得安撫來自家人親友的擔憂，壓力之沈重，可想而知。

胡漢忠表示，當時不少其他醫院的醫師朋友表示說，「 還好長庚醫院收治這些重症病患，相對減輕大家的壓力！」，確實如此，長庚臨床訓練紮實，應變機制快速，上下一條心，過了這一關。  

胡漢忠說，「這是一次震撼教育」，在院長指揮下，短時間內統籌物資，做好院內感控，各感染科醫師均有其責任區域，雖然氣氛凝重，但所有醫療人員均有信心，能安然無恙，現在看來，在累積許多經驗後，新冠病毒似乎沒有那麼可怕。                                          

高雄長庚醫院副院長李建德也有同感，疫情爆發以來，該院收治十名確診者，其中一名為重症個案，住院第七天病情惡化，呼吸急促，第十二天插管，緊急移至加護病房，盡管沒有治療經驗，但透過類固醇、奎寧等支持性治療，病情逐漸好轉。                                                  

李建德說，去年底中國爆發疫情時，長庚體系就動了起來，整合十七年前經歷過SARS的醫師、醫護人員，成立醫療團隊，並緊急規畫醫院動線、空間、人力，做好作戰準備。 

李建德指出，這一年來，醫界越來越了解新冠病毒，約有一成確診者合併重症，治療上則有瑞德西偉、多種抗體等治療，在面對重症患者時，更有把握，民眾無須過於擔心，只要戴好口罩，保持社交距離，就能安然度過此役。

疫情 防疫 社交距離

上一則

在中國台灣人消費觀念變了 不再拒買無牌商品

延伸閱讀

新冠病毒教育講座 報名登場

新冠病毒教育講座 報名登場
桃機最高規格防疫！英班機127人抵台 3人確診

桃機最高規格防疫！英班機127人抵台 3人確診

新聞眼／反「萊」不一致 是誰亂了套

新聞眼／反「萊」不一致 是誰亂了套
親近山林的防疫之道

親近山林的防疫之道

熱門新聞

古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)

美籍華女與夫遊台 人間蒸發1年 老公竟未報案

2020-12-24 02:28
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

柯建銘兒子涉從美運毒「不起訴」驗毒呈陽性反應

2020-12-22 22:44
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

2020-12-23 06:55
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15
向太（左一）赴台探望兒媳郭碧婷（中），左二為郭碧婷爸爸，右二為向佐和向華強（右一）。取材自微博

陸委會證實 港影視大亨向華強已提在台依親居留申請

2020-12-24 06:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
曾預言911的星象大師：2021年災難更多 殭屍稱霸地球

曾預言911的星象大師：2021年災難更多 殭屍稱霸地球
女童哭鬧！送醫檢查身體驚見「一隻豬」 醫師也傻眼

女童哭鬧！送醫檢查身體驚見「一隻豬」 醫師也傻眼
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普