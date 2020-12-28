台灣新冠出院標準將更新 Ct值34以上視為陰性

台灣還有132名新冠肺炎確診者住院中，大多無症狀，按現行規定要連續兩次採檢陰性才能出院，由於病程後期檢驗時陰時陽，住院時間往往拖得很長，不乏有人被隔離到出現身心症狀。本報資料照片

台灣 還有132名新冠肺炎確診者住院中，大多無症狀，按現行規定要連續兩次採檢陰性才能出院，由於病程後期檢驗時陰時陽，住院時間往往拖得很長，不乏有人被隔離到出現身心症狀。

慶幸的是，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今晚間證實，專家會議決議更新出院標準，未來病毒核酸檢驗（PCR）的循環閾值（Ct值）達到34以上，就可判為陰性，預計可縮短不必要的住院時間，現在就等指揮官陳時中拍板。

「Ct值34以上，跟陰性是差不多的意思，」張上淳表示，上周四專家小組會議已經達成共識，因為現有實證顯示，Ct值32以上就不太能培養出病毒，Ct值34以上則是百分百不會培養出來。對於感染過的人，這個時陰時陽的後期階段，只是「留著一個長尾巴」。例如之前公佈確診的比利時工程師（案469），以及今天公布確診的英國 籍男性（案790），他們在台確診時Ct值都很高，都是好幾個月前就曾經在國外有疑似症狀或確診。

張上淳表示，所以未來如果檢驗為一次陰性加上一次Ct值34以上，或是兩次Ct值都在34以上，都將視為兩次陰性，可滿足解除隔離的出院標準。上述標準是否要細分重症、輕症、無症狀者、免疫不全者？張上淳說，這部分的細節就等指揮官簽核確定之後，再來向外界說明。

案790為英國籍20多歲男性，曾於8月29日在英國確診，12月9日至21日採檢4次核酸檢驗均為陰性。12月23日來臺處理事務，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀，12月27日因「英國專案」採檢，於今日確診。

張上淳了解案790相關資料後表示，他判斷這名個案不像是新的感染，是病毒脫落時間拖比較久的特例，最後階段檢驗時陰時陽。關於個案在英國多幾次檢測陰性，張上淳表示，目前不清楚對方的判定標準，但很有可能是ct值很高，所以英國認定為陰性。張上淳說，現在希望能夠為他檢驗抗體，如果有抗體，那就更確定是早先的感染。

世界衛生組織5月27日歸納實證，不再以檢驗結果判定出院，改為基於時間，即發病十天再加至少三天無症狀者可出院，因為實證確認這時已無傳染力。世衛 當時指出，病毒長時間脫落導致結果時陰時陽性，其實根本沒有傳染力，卻破壞大眾對實驗室的信任，也導致長期隔離，影響個人福祉，也造成醫療人力及防護裝備不必要的耗費。

許多國家都採納世界衛生組織新建議，包括防疫成果斐然、檢驗能量充裕的新加坡。星國衛生部5月29日整合世衛建議、臨床證據、與當地情況，更新出院標準。星國將世衛建議略作加強，採發病達21天且臨床狀況良好者可出院，出院後在家中休息7天，第28天可重返工作崗位。