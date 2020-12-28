英國返台航班3確診 1人發燒2人無症狀

從英國載送114名旅客的華航班機昨天下午5時36分降落桃園機場，他們下飛機後經獨立通道被帶至候機室，分批辦理相關檢查及通關作業，準備搭乘遊覽車前往檢疫所進行採檢。本報資料照片，記者曾原信／攝影

英國 變種新冠肺炎病毒於全球肆虐，昨晚華航英國返台班機搭載127人，分別為114名旅客與13名機組人員，台灣中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，該航班確診3例，包括昨日發燒那1位旅客，另外2位則無症狀。

陳時中表示，自12月23日起，自英國入境旅客及過去14天有英國旅遊史者共27人，皆入住集中檢疫所；目前有1人陽性(案790)，住院隔離治療中，餘26人皆為陰性。

另昨日自英國返臺班機共127人(含機組員13人)，陳時中表示，案792至794是從昨天英國班機127人當中驗出3名陽性，其中1人因發燒後送醫院採檢，於今日確診；4人因入境時有症狀採檢陰性，另2人入境時無症狀，經採檢後確診，其餘檢驗陰性者，持續於集中檢疫所密切健康監測。

陳時中表示，因應英國疫情嚴峻，台灣自12月23日0時起，自英國入境及過去14日有英國旅遊史者皆至集中檢疫所進行檢疫。

指揮中心再次提醒，國際疫情嚴峻，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。