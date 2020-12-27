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返台英班機防疫規格低於武漢包機？專家這麼看

記者邱宜君／台北報導
首班湖北包機返台情形。圖／報系資料照片
首班湖北包機返台情形。圖／報系資料照片

27日晚127名台灣人自英國返台，為了防範新冠病毒突變株進入社區，台中央流行疫情指揮中心要求全機人員必須集中檢疫14天，檢疫期滿前須採檢。對照今年2、3月600多名滯留武漢的國人搭乘包機回台之流程，這次英國返台有許多不同之處，不過國內專家認為，武漢包機時機在疫情初期，對疾病認識有限，現在科學實證更完備、防疫措施更熟練，目前的因應方式是足夠的。

武漢包機當時，飛機只能停在維修機棚，乘客也不能進入航廈，在場人員著全套最高規格防護，台灣國軍派出化學兵到現場清消，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也到場全程監督。因為遊覽車就停在飛機附近，所以有化學兵對遊覽車噴灑消毒藥水，完成消毒後，遊覽車才能離開。

桃機公司表示，這次英國班機返台是停在一航廈，旅客可以由空橋進入航廈，經過獨立動線到獨立的候機室，完成相關資料查驗之後，再分批到獨立的行李轉盤領行李、入海關，直到在獨立的上車區搭乘巴士。全程都由疾管署人員陪同，如果需要如廁也有專用的廁所，整個動線所經之處都會進行清潔消毒，不過這次沒有動用到化學兵。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，武漢包機當時對病毒還有很多未知，相關措施比較嚴厲，但現在對疾病認識更多，防護措施自然不同，對照現在全球的疫情，當初武漢幾萬人的疫情也像滄海一粟。何美鄉說，英國當地一定有很多國人希望回來，這次沒有禁止他們入境，已經很值得稱讚。

林口長庚醫院副院長、感染症專家邱正洵表示，目前知道這個變異株傳播力較強，但是致病性和對於疫苗的反應相同，疾病治療方面不受影響，但仍須盡力圍堵病毒變異株擴散。不過邱政洵預估，「擋得了一時，擋不了永遠」，這株病毒很快就會擴散到其他國家，有一天還是很有可能進到台灣。

邱政洵表示，台灣現在能做的就是盡量是境外移入個案，不讓這株病毒本土化。現在先加強英國旅遊史的旅客要加強防堵，但是當病毒擴散到歐洲和美洲，很多人又沒有症狀，屆時台灣也不可能對所有人都提高層級，只能堅壁清野、一步一步調整，同時積極落實「邊境加強防疫」和「社區防疫」，「醫療機構加強採檢」這三個政策方向。

醫福會執行長王必勝今證實，剛好有其他人解除隔離、有空位，所以旅客將入住大台北地區3家檢疫所，無論對象為誰，檢疫醫護團隊全面備戰，採最高規格防疫，1人1室，單獨衛浴等。

負責集中檢疫所管理的醫福會執行長王必勝表示，早期武漢包機時流程還不熟悉，所以大家都很緊張，但這次因應英國班機，標準作業流程都已經制度化、很熟練，對疾病也更加了解，所以並沒有特別的壓力，就跟過去針對自菲律賓等高風險國家入境後的集中檢疫一樣，流程都是一樣的。

英國 武漢 台灣

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英國返台乘客入檢疫所 遊覽車內外全面消毒

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