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陸書寄台需提供身分證？文大教授批「回到戒嚴」

記者呂佳蓉／台北26日電
文化大學社會科學院院長趙建民。（本報資料照片）
文化大學社會科學院院長趙建民。（本報資料照片）

台灣文化大學社會科學院院長趙建民今日表示，大陸智庫當代中國研究所近日從北京寄一套圖書給他，但是寄來過程辛苦，且阻擾的過程不是陸方而是台方。台方郵政單位稱需要提供台灣收件的人的手機與身分證，海關確認有實名後才放行。

大陸童書「等爸爸回家」引發爭議後，政府加緊管制陸方圖書來台。趙建民今日在一場研討會上說，當代中國研究所的人員在兩年前曾說會出版一套書《中華人民共和國史》，出版後會寄給他，兩年後當代中國研究所還記得，因此在近日寄給他一共九冊一套書，不過我方要求需要證件才能寄來，而且不是提供台胞證，是要中華民國身分證。

趙建民對此感到不解，認為現在回到戒嚴時代，對未來中國研究會有很多不便。明年2月1日大陸出版品要在台灣出版需經全面審查，許多很好的大陸研究的作品，如研究八九民運的作品、研究對方領導人的作品都曾在台灣出版，「恐怕未來都不一定能在台灣出版了嗎？這是我們面對的情況。」

據了解，從大陸寄書到台灣以往僅需提供手機號碼，但不需提供身分證件。近日資深媒體人徐宗懋曾投書媒體，表示山東畫報出版社定期寄來的「老照片」雜誌，他需事先向文化部申請，拿到批准函後才能向海關取書。

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