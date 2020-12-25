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防範變種病毒 倫敦赴台旅客將集中檢疫

記者鄭超文／桃園26日電
華航表示，將配合疾管署機場現場人員的指示，引導旅客有秩序下機，由疾管署安排集中檢疫。（本報資料照片）
華航表示，將配合疾管署機場現場人員的指示，引導旅客有秩序下機，由疾管署安排集中檢疫。（本報資料照片）

英國最近發現變種新冠病毒，許多國家都宣布停飛英國的客機航班，台灣中央流行疫情指揮中心日前祭出航班砍半令，本周只有華航CI82班機預定在26日晚間9時15分自倫敦起飛，預計27日晚間6時15分抵台，依據訂位資料旅客人數為120人，是目前預報自英返台入境旅客數最高的一次，桃園機場公司表示，機場公司於旅客入境後將進行候機室及相關動線清消，並安排專屬乘車區域及防疫車隊（遊覽車）6台，以梅花座方式每車搭載大約20人至集中檢疫所。

疫情中心公布英國航班減半作業辦法後，長榮航空率先宣布，台北-倫敦航線載客航班自12月23日暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。華航本周航班維持正常，華航表示，將配合疾管署機場現場人員的指示，引導旅客有秩序下機，由疾管署安排集中檢疫，現場協助的地勤人員，將穿戴口罩、隔離衣等防護裝備，以落實防疫。

為了因應英國旅客入境，機場公司前天（24日）就與疾管署、移民署、航警局、關務署台北關、動植物防檢局、航空公司等單位舉行集中檢疫工作會議，決議加強旅客入境防疫及清潔消毒措施，機場公司在旅客入境後將進行候機室及相關動線清消，並安排專屬乘車區域及防疫車隊（遊覽車）6台，以梅花座方式每車搭載大約20人至集中檢疫所，考量未來會有更多旅客自英國返國，機場公司將全力配合政府，提供必要之規劃與協助，堅守國門崗位，落實邊境防疫作為。

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