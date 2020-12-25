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與吳東進共進退 李紀珠辭新光金副董

記者沈婉玉／台北26日電
新光金因內控疏失今年9月遭金管會重懲，並拔掉吳東進（圖）新壽董座職位。新光金與新壽副董事長李紀珠25日主動辭任，理由是與吳共進退，專心擔任新光銀行副董事長。（本報資料照片）
新光金因內控疏失今年9月遭金管會重懲，並拔掉吳東進（圖）新壽董座職位。新光金與新壽副董事長李紀珠25日主動辭任，理由是與吳共進退，專心擔任新光銀行副董事長。（本報資料照片）

金融界人事大變動，新光金控昨晚發布重大訊息，新光金控及子公司新光人壽、新光銀行改派法人董事代表，新光金及新壽副董事長李紀珠請辭，表達個人階段性任務已完成，願與新光金及新壽前董事長吳東進共進退。

新光金控及新光人壽副董事長改由創投公會理事長邱德成出任，李紀珠則改專任新光銀行副董事長。

吳東進是今年9月時遭金管會停職新壽董事長職務，直到任期結束，原因是金檢發現新壽資產配置及清償能力評估控管作業、投資決策及風險控管都有缺失，也重罰公司2760萬元台幣（約95.8萬美元）。

新光金控副總、發言人徐順鋆表示，李紀珠主動請辭金控副董職務，但由於李曾擔任台灣銀行董事長與銀行公會理事長，為借重其專長及豐富經驗，仍請李擔任新光銀行董事，並獲新光銀行董事會推選擔任副董事長，將與過去合作順利、溝通無礙的金控總經理吳欣儒合作，協助吳欣儒強化新光銀行的數位金融。

李紀珠在吳東進去職一段時日後，如今傳出與吳東進共進退，仍然引發外界關注。

針對是否有被慰留？董事改派是否順利，李紀珠有無臨別感言？徐順鋆說，不是臨別，哪來的感言，李紀珠仍在新光金控，只是結束前一段的角色任務，改至銀行發揮長才，帶領銀行的同仁繼續努力。

他表示，李紀珠是近期提出請辭，並接受轉任銀行副董。至於李紀珠本人手機都關機，在截稿前都無法獲得本人的回應。

新光金因內控疏失今年9月遭金管會重懲，並拔掉吳東進新壽董座職位。新光金與新壽副董...
新光金因內控疏失今年9月遭金管會重懲，並拔掉吳東進新壽董座職位。新光金與新壽副董事長李紀珠（圖）25日主動辭任，理由是與吳共進退，專心擔任新光銀行副董事長。（本報資料照片）

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