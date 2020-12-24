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謝長廷：中國若加入CPTPP 對台灣不利

中央社東京24日專電
駐日代表謝長廷。本報資料照片
駐日代表謝長廷。本報資料照片

駐日代表謝長廷今天與駐日的台灣媒體茶敘，被中央社記者問到中國有意加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）一事時表示，這可能不利於台灣加入，他對此感到擔憂。

謝長廷今天在駐日代表處與媒體茶敘時被問到台灣加入CPTPP問題，以及國民黨民調顯示7民眾反對「核食」一事。

謝長廷表示，台灣申請加入CPTPP可能排在英國、泰國之後，這可供台灣參考。對於中國國家主席習近平表態中國想加入CPTPP一事，謝長廷認為，CPTPP是一個高度自由的國際組織，中國的貿易自由程度沒那麼高，但中國的經濟力對有些會員可能具吸引力，中國加入CPTPP的話，可能不利台灣加入，所以台灣動作要盡量快，尋求會員國的協助。

有關國民黨反「核食」民調，謝長廷表示，「核食」的定義應是指輻射超標或嚴重汙染的食品，他曾多次強調他也反對「核食」，但對於一般食品，不應禁止進口。他認為，台灣應有比較高的文明邏輯，根據事實討論問題，不然就會淪為政治攻防。

謝長廷11月返國述職，有媒體指他將回任行政院長。對此，他今天表示，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌合作得很好，也有績效，但有些人想編一些故事來分化，需要一個道具，他就是被拿來當道具用。

他說，目前日本疫情擴大，離開工作崗位也不對，會被視為見到危險趕快逃，棄友（日本）不顧。

對於駐美辦事處可能改名，駐日代表處是否跟進一事，謝長廷表示，改名必須由外交部或國安單位決策後才執行，不過他自己有印製兩份名片，其中有一張是在括弧內印「台灣代表處」字樣，這麼做是希望避免誤會，因為很多日本民眾不清楚「台北駐日經濟文化代表處」是什麼。

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