台萊豬大戰落幕 綠盼朝野共同監督把關食安

台灣萊豬表決大戰落幕，9項行政命令全准予備查，2021年元旦起實施。中央社

萊豬表決大戰落幕，9項行政命令全准予備查；民進黨 團書記長莊瑞雄說，把關食安上，民進黨政府是有史以來最照顧人民的政府，期待未來朝野共同監督，把關食安、落實配套措施。

立法院會今天依序處理學校衛生法部分條文修正草案、食品安全衛生管理法部分條文修正草案和9項攸關進口含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛的行政命令。朝野歷經整天的表決大戰，均通過民進黨團提案，包括萊豬9項行政命令全准予備查，2021年元旦起實施。

對於外界反對政府開放萊豬、批評民進黨把民意當塑膠，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄受訪表示，民進黨政府在把關食安的方面，是有史以來最照顧人民的政府，全台3500多所學校都完成換約，以後使用國產食材，這是過去的政府所做不到的，而且行政院針對產業補助投入新台幣100多億元基金，要讓台灣 豬打世界盃。

莊瑞雄也指出，台灣是極度仰賴貿易的國家，應該要跟國際社會的標準一致，今天就是掃除經濟貿易上的障礙。

莊瑞雄說，當年開放美牛後，國民黨 也沒有要修學校衛生法，現在明顯是為了政黨惡鬥，但他不認為馬政府解禁瘦肉精是要毒害人民，而是基於經貿需求。

莊瑞雄說，國民黨當年解禁、現在卻反對，這很可惜，應該要朝野一起為國人的安全把關，並讓台灣大步的走向國際社會；他期待未來朝野共同監督政府，把關食安、落實配套措施。

此外，民進黨發言人顏若芳晚間透過聲明指出，國民黨主席、立委江啟臣今天在立法院會中發言時，播放2009年，民進黨因「狂牛症」上街頭反對開放美牛的影片，竟然把當時蔡英文講到『我們這個政府在處理牛肉問題時…』的聲音，將牛肉二字消音，並自行在畫面打上「瘦肉精」的字樣，企圖移花接木、混淆視聽。

顏若芳表示，這種造假的手法，與日前江啟臣及國民黨臉書貼出的「豬隻四肢顫抖、情緒激動」移花接木影片如出一轍，完全是造假成性，也印證了江啟臣所帶領的國民黨，就是靠造假、抹黑來進行惡意的政治操作，更是台灣政治最負面的表現，令人感到不齒與遺憾。