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陸委會證實 港影視大亨向華強已提在台依親居留申請

中央社／台北24日電
向太（左一）赴台探望兒媳郭碧婷（中），左二為郭碧婷爸爸，右二為向佐和向華強（右一）。取材自微博
向太（左一）赴台探望兒媳郭碧婷（中），左二為郭碧婷爸爸，右二為向佐和向華強（右一）。取材自微博

報載香港影視大亨向華強近期向內政部移民署申請在台依親居留。陸委會發言人邱垂正今天證實，向華強已提出依親居留申請，目前正由主管機關作業中，但會依法規予以審核。

媒體報導，在賭神系列電影飾演「龍五」聞名的向華強，妻子陳嵐是台灣人。傳出向華強已向移民署提出依親申請，然而他曾公開支持中共制定港區國安法，加上陳嵐在香港「反送中」期間曾發表譴責香港青年的文章，讓相關消息傳出後引發關注。

大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正在會中回答媒體相關提問時說明，向華強及他的兒子「向佐」今年9月初以商務履約名義申請入境，可在台停留3個月，必要時可再延長3個月。據了解，他們是在台灣停留期間，向移民署提出依親居留申請。

邱垂正表示，向華強等人有向移民署提出依親居留的申請，目前正由移民署作業中。至於香港居民申請來台居留定居，主管機關都會依照香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法等相關規定，予以審核。

媒體詢及向佐有中共共青團旗下「中華全國青年聯合會」委員的身分，申請赴台依親居留，是否涉及香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第9條等相關規定。

邱垂正則指出，政府已修正香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第22條、第30條，若有曾任中共黨政軍職的背景，就會經過聯審會。至於向華強、向佐日前提出商務履約需求時，政府也秉持這個精神加以審視，才同意他們來台進行商務履約。

媒體另詢及，有在台港青團體就向華強等人申請赴台依親居留認為，政府不應讓支持中共的港人赴台。邱垂正則表示，政府都有注意到社會對這個案件的關心，但陸委會尊重主管機關及相關機關，依權責審查這個案件。

香港 依親 台灣

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