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為何不公布確診者足跡？陳時中嗆媒體「不用再問」

台灣新聞組／台北24日電
台灣維持八個多月零本土病例破功，各公共場所加強防疫措施，台鐵入站閘門設置體溫感測。（記者曾原信／攝影）
台灣維持八個多月零本土病例破功，各公共場所加強防疫措施，台鐵入站閘門設置體溫感測。（記者曾原信／攝影）

案771本土個案與感染源紐籍機長（案765）曾於社區趴趴走，疫情指揮中心前天公布兩人部分足跡行程，但台北市議員徐巧芯在臉書貼出更詳細的足跡圖，具名點出七個場所點，引發熱議。隨即遭指揮中心關切要求媒體下架足跡資訊，否則恐觸法將開罰。徐巧芯回嗆，中央竟用查水表方式對付民代和媒體。

外界高度關注案771與案765兩人足跡圖，對傳出文件分秒不差寫出染疫機師出沒各地時間，同行者姓氏也曝光，許多專家、醫師都驚呼「太誇張」。指揮官陳時中說，「很遺憾疫調內容遭外流，已交由政風處介入調查」，至於徐巧芯在臉書分享、媒體報導、網友轉貼，皆交由法治單位研究。

陳時中說，確診者足跡公開原則為「出現無法掌握接觸者」。但媒體追問，餐廳、北車人潮眾多，也可能出現無法掌握人流，為何不能公布？陳僅回答，「你就不用再問了，反正就是指揮中心公布的為準」。

指揮中心發言人莊人祥研判，這密件屬於中央與地方交換疫調訊息時所使用文件，送件時都會提醒收件者勿外傳，沒想到還是被公開。

莊人祥說，不管是真是假，都不能隨意轉傳，如果是真的就是散布，違反傳染病防治法；如果是假的就是散布假消息；「足跡愈公開，就愈容易出現獵巫行為，對於疫情調查不會有好處」。

台大兒童醫院院長黃立民認為，資料外洩顯示防疫團隊意見不一，有人認為只公布三個場所不夠，指揮中心應正視問題，如果自家人都有意見，如何讓廣大民眾信服？

對於議員徐巧芯昨公布機師當天行蹤，陳時中除要求其他單位不准公布資料外，也表示會針對流出的資訊進行調查，對此，資深媒體人陳鳳馨怒嗆「好大的官威」！並質疑陳能否確實掌握所有資訊？

陳鳳馨昨在《少康戰情室》節目中表示「我們現在都依賴疫情中心公布的資料，但疫情中心說不准公布，若公布就違反《傳染病防治法》，若是假消息統統要法辦，除了疫情中心公布的資料，其他單位查到的任何資料統統不准公布，但你能掌握到確切的資料嗎？若對方不配合、不誠實怎麼辦」？

陳時中。(圖:指揮中心提供)
陳時中。(圖:指揮中心提供)

疫情 陳時中 臉書

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