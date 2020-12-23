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執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

記者曹悅華／台北報導
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

長榮確診紐籍機師多次執勤時未配戴口罩，截至目前已傳染新冠肺炎給兩名機師，還有一位廣明女員工，台灣零本土案例紀錄在昨天第253天止步。長榮航空23日下午首度致歉，並表示下午4時30分以電話連線方式召開紀律委員會，做出懲處。長榮稍早發布聲明表示，經紀律委員會一致決議，對紐籍機長做出免職處分，即日生效。

以下為長榮航空外籍機長（案765）違反防疫規範免職聲明稿：

一、12/17 之前紐籍機長所執勤的所有航班，航行報告中均未提到機組人員違規之狀況。直到 12/17 晚間女副機長向公司回報確診，並報告公司紐籍機長在駕駛艙內未戴口罩，公司立即於 12/18 啟動調查程序，惟當時紐籍機長並未據實以告。12/19同機組日籍機長亦確診，長榮航空致電關懷兩位副機長並請他們依事實陳述回報相關事件，兩位副機長皆回報，女副機長曾於駕駛艙內當面提醒紐籍機長，要求戴上口罩，長榮也將此證據列入紀律委員會懲處依據之一。

二、紀律委員會於今日下午16:30 召開，會中根據調查證據，認為紐籍機長明顯違反交通部民用航空局制訂之「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」、《傳染病防治法》第43條第2項規定妨礙、規避疫調，造成公司商譽及形象嚴重受損，已達《勞動基準法》第12條第1項4款之情節重大之規定達到懲戒性解僱之衡量標準，長榮航空依「飛行員管理手冊」第13.3.6.條、第14.3.條之規定，並經紀律委員會一致決議，對紐籍機長做出免職處分，即日生效。

三、長榮航空一向遵守政府的防疫政策，大部分機組人員亦謹遵防疫規範，惟個別員工的行為破壞了所有人在防疫上的努力，長榮航空在管理督導上責無旁貸，本次事件所暴露的防疫漏洞，長榮航空也已經與指揮中心及民航局召開會議，研議更完善之流程，長榮航空會記取本次事件的教訓，持續在防疫措施及管理制度上強化與改進。

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