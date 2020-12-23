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台灣中研院吳漢忠 獲選美國國家發明家學院院士

中央社／台北23日電
美國國家發明家學院（NAI）每年都會選出百名新科院士，中央研究院細胞與個體生物研究所特聘研究員暨生醫轉譯研究中心主任吳漢忠今年獲選為新科院士。中研院提供
美國國家發明家學院（NAI）每年都會選出百名新科院士，中央研究院細胞與個體生物研究所特聘研究員暨生醫轉譯研究中心主任吳漢忠今年獲選為新科院士。中研院提供

美國國家發明家學院日前公布新科院士名單，中央研究院今天表示，細胞與個體生物研究所特聘研究員吳漢忠獲選，可謂為學術發明家的最高榮耀。

美國國家發明家學院（NAI）每年都會選出百名新科院士，以表彰在促進生活品質、經濟發展和社會福利發展上具傑出貢獻且在研究發明上展現創新精神的科學家與發明家，目前全球共有1403名NAI院士來自250間頂尖學術機構、政府及非營利研究組織，並共計擁有超過4萬2700項美國專利。

中研院發布新聞稿指出，吳漢忠除了致力癌症及傳染病新療法的研發外，也長期著重基礎及轉譯醫學研究，研究興趣在於尋找新的腫瘤抗原及開發新穎藥物傳輸系統應用於腫瘤的分子影像與治療。

中研院指出，吳漢忠投入研究工作至今已發表超過110篇國際期刊論文、獲得66項專利技術，其中更有20項技術已成功授權予生技公司、7項技術正進行臨床試驗或上市銷售、7項專利正進行前臨床試驗。

中研院表示，吳漢忠的研究成果不僅在基礎研究和應用科學上具重要價值，也為台灣及全球的生技醫藥產業及藥物開發帶來實質貢獻，其創新研究成果更是在國際上受到肯定。

此外，吳漢忠曾獲頒中研院年輕學者研究著作獎、永信李天德醫藥科技獎、國科會傑出研究獎、台灣生技醫藥發展基金會TBF生技講座、侯金堆傑出榮譽獎、科技部傑出研究獎、國際傑出發明家終身成就獎、行政院傑出科技貢獻獎、科技部傑出技術移轉貢獻獎、科技部特約研究員獎，以及獲得4次的國家新創獎等多項獎項，肯定其在創新研究上的豐碩成果。

中研院表示，今年美國國家發明家學院選出175名新科院士，台灣這次同樣獲選新科院士的還有國立交通大學國際長暨電子工程系特聘教授陳冠能。

美國 台灣 腫瘤

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