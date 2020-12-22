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蝴蝶蘭花色竟能客製化 台灣花農創話題成功搶市

記者賴香珊／南投報導
南投縣埔里鎮有蘭花業者透過人工噴染技術將白色蝴蝶蘭上色，提供消費者更多選擇。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮有蘭花業者透過人工噴染技術將白色蝴蝶蘭上色，提供消費者更多選擇。記者賴香珊／攝影

台灣南投縣埔里鎮是花卉產銷重要據點，而有「花都」之稱，為擴大花卉行銷市場，當地蘭花業者學習國外花卉人工噴染技術，將白色蝴蝶蘭染上藍色、橘色、綠色等罕見色系，透過變色成功創造話題，也增加市場買氣。

埔里鎮農會指出，蝴蝶蘭顏色雖多元繽紛著稱，原則上以白、粉、紅等色系為主，衍生條點、紅心、或迷你等，藍色、綠色、橘色等顏色則因不易育種成罕見色系，價格較貴也不好取得，因此有業者瞄準這罕色商機，學習國外花卉人工噴染技術。

明翠谷蘭園業者趙子德表示，花卉噴染技術在日本、歐美行之有年，而在花瓣噴上染劑，除變色吸睛外，也能減少水份散失，達到保鮮延長花期的功效，國內近年也有花農或企業引進該技術，但因純手工，難以量產，沒能擴大發展推廣。

但今年台灣花卉因疫外銷受阻，趙因此在國內拜師學藝，並從中鑽研求變化，嘗試以染色蝴蝶蘭搶市，日前首度將五彩繽紛的染色蝴蝶蘭用在當地祈安清醮法會醮壇花卉佈置中，果然成功創造話題，吸引民眾目光，更接到不少詢問電話。

趙子德說，為迎合消費者需求，客製化以可用於植物的水性顏料為白色蝴蝶蘭上色，其中又以噴染藍、綠、橘等罕見色系居多，也能在同一盆花噴染不同色，他更研究練習在接近花蕊處留白處理，讓產出的染色蝴蝶蘭看起來更像自然生成的。

而能客製化的染色蝴蝶蘭果然頗受消費者青睞，明翠谷蘭園表示，尾牙、春節至元宵的花卉旺季將屆，近期有不少企業或北部花店詢問規畫下單，只是染色蘭價格雖翻倍，但噴染費工耗時，收單仍有限，若有需求建議提前1個月預約為宜。

蘭花業者透過人工噴染技術將白色蝴蝶蘭上色，提供消費者更多選擇。記者賴香珊／攝影
蘭花業者透過人工噴染技術將白色蝴蝶蘭上色，提供消費者更多選擇。記者賴香珊／攝影
蘭花業者透過人工噴染技術將白色蝴蝶蘭上色，成功搶市。記者賴香珊／攝影
蘭花業者透過人工噴染技術將白色蝴蝶蘭上色，成功搶市。記者賴香珊／攝影
蘭花業者透過人工噴染技術，讓白色蝴蝶蘭變色。記者賴香珊／攝影
蘭花業者透過人工噴染技術，讓白色蝴蝶蘭變色。記者賴香珊／攝影

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