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無國界記者組織：因應訊息戰 媒體專業獨立是關鍵

中央社台北22日電
無國界記者組織（RSF）東亞辦事處代表艾瑋昂（左）22日參與國防安全研究院「中共影響戰的全球發展與在地演變」研討會。（中央社/國防安全研究院提供）
無國界記者組織（RSF）東亞辦事處代表艾瑋昂（左）22日參與國防安全研究院「中共影響戰的全球發展與在地演變」研討會。（中央社/國防安全研究院提供）

無國界記者組織（RSF）東亞辦事處代表艾瑋昂今天說，因應不實訊息等訊息戰，確保媒體獨立性、專業性與可信度是關鍵。他也提到，只要媒體仍需面對各種「壓力」，不實訊息威脅將永遠存在。

國防安全研究院下午舉行「中共影響戰的全球發展與在地演變」研討會，美國、日本、印度、澳洲、加拿大、以色列、新加坡等國駐台機構派員出席。艾瑋昂（Cedric Alviani）是發表人之一。

艾瑋昂表示，不實訊息（disinformation）平時可影響選舉結果、台灣民主，戰時可影響民眾士氣，因此理應被視為台灣面臨的重大威脅。

不過，他強調，「怪罪中國是浪費時間」、「中國的所作所為符合其政權本質」，台灣如何因應，才是重點。他指出，台灣一如多數民主體制，並沒有充分準備。

對於「假新聞」為何常能成功達到目的，艾瑋昂認為，主要癥結點並非大眾不夠聰明，而是「大眾不信任媒體」、「許多媒體不值得信任」，因此閱聽眾根本不思區別新聞真假，甚至認為友人透過Line等社群媒體傳送的資訊較值得信任。

艾瑋昂強調，台灣有必要積極採取作為，以重建媒體可信度，使大眾在面對可能的假新聞時，有可供查證的資訊。

他也提到，台灣面臨的另一個問題是媒體受制於資方；無論媒體是藍、綠或紅色，資方都可能介入新聞採編，讓媒體為私利或政治利益服務。此外，記者往往必須在壓力下工作，且缺乏時間查證資訊。他說，這是不少台灣記者與他分享的觀察。

艾瑋昂說，台灣可以購入大量國防武器、建造全球最龐大潛艦，然而，人們意識中對不實訊息威脅敞開的「後門」，卻是嚴重安全漏洞。只要台灣未達成完全的媒體獨立、未建構強健的媒體環境、媒體專業不受尊重，大眾因此欠缺對媒體的信任，公眾意見就可能被刻意影響，而這確實是對台灣國家安全的威脅。

艾瑋昂再度呼籲政府正視問題、從事改革，但「不是為了控制媒體」，而是確保媒體的獨立性、記者能好好做自己的工作。他指出，只要對媒體施加的壓力仍存在，社會永遠會面臨不實訊息威脅，而這已和中國無關，「是台灣自己的問題」。

艾瑋昂在問答時間也提到，若政府認為特定資訊屬於「假新聞」就逕行刪除、未經適當程序，其作法即與獨裁政權等訊息戰攻擊方無異，民主體制必須發展機制應對相關問題。

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