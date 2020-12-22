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台灣跨年辦不辦？ 中央地方不停辦 但現場禁飲食

記者陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）宣布台灣又見本土病例。記者黃惠群／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）宣布台灣又見本土病例。記者黃惠群／攝影

相隔253天，台灣今宣布新增一名本土案例，影響各地方政府舉辦耶誕節、跨年、升旗典禮等活動，中央流行疫情指揮中心傍晚與各地方政府透過視訊會議，得出五大原則，包括大型活動，無論室內外全程戴口罩；全程禁止飲食；公共場所及廁所高頻率清消，同時需提供足夠手部清潔用品；須採實聯制，室內場所不得販售站票；自主健康管理者及與會者一旦發燒，身體不適統統不得參加。

指揮中心指出，中央未強制規定「不能辦」，若地方要舉辦，事前一定要提供防疫報告給指揮中心審核。

針對跨年是否要舉辦，指揮中心今與地方政府進行視訊會議。指揮官陳時中於會議中表示，我國目前雖然出現一例本土案例，但是感染源是明確的，因此，中央不會要求各地方政府取消大型活動，但是要舉辦必須要符合大型活動指引要件，並提出五點原則。

陳時中於會議中表示，第一是無論室內、室外所有參與者統統都要全程戴口罩，只要經勸導不聽，即可依法開罰、第二無論室內外都必須要「禁止飲食」且現場不得販售餐飲，第三是大型活動多會設置流動廁所，主辦單位必須要高頻率清消公共空間、公共廁所，且現場必須要提供足夠的手部清潔用品以及足夠的洗手設施。

第四為所有居家隔離、檢疫，且包含正在進行自主健康管理者，統統不得參與進入會場，陳時中說，屆時會整理所有正在執行隔離檢疫、自主健康管理的名冊，提供給將舉辦大型活動的縣市，避免有漏網之魚。

第五為舉辦在室內場域的活動，入口處必須要量測體溫，建立好實聯制，室外場域也建議在入口處量測體溫及協助進行手部清潔，一旦發現有發燒、呼吸道症狀、嗅覺覺異常人員，包含工作人員、表演者都不可以參加。

另外，若是現場人數過多，主辦單位應該要適度施行人數總量管制，讓場所內可以保持社交距離，持續在現場必須要不斷宣傳正確戴口罩，加強手部衛生等個人防護。

陳時中於會議中表示，無論是舉辦跨年或是升旗典禮等大型活動，主辦單位都必須要事先提出「防疫計畫書」給指揮中心。北市於會議中提出是否可以販售站票，陳時中回應，不能有站票，必須要保持社交距離。

至於要求現場禁止飲食一事，也被問及若有喝水的需求該怎麼解決？陳時中回應，現場若是經勸導不聽，仍偷偷飲食就可以依法開罰，只是喝水是否有需要裁罰，則需要再行確認。

陳時中 社交距離 防疫

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