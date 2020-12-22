睽違253天 台又見本土病例 紐國機師友人染疫

台灣中央流行疫情指揮中心22日記者會出席名單由左到右，疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中及發言人莊人祥。記者黃惠群／攝影

台灣 中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增1例新冠本土病例(案771)，為今年12月20日公布案765紐西蘭籍男性機師友人(30多歲女性)，台灣最近一次通報新冠肺炎 本土傳染病例是4月12日，打破253天無本土病例。

指揮官陳時中表示，由於案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765的活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

陳時中表示，為釐清案765(外籍機師)於12月8日至12日間之活動史與接觸者，經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，個案於上述期間曾有多處公共場所活動史，提醒曾於附件所列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理，12月25日前如出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢。

陳時中說明，針對案765於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，依據傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置。

陳時中表示，目前衛生單位已掌握案771接觸者共167人，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，將全數安排採檢(21人檢驗中，146人待採檢)，衛生單位已針對案771工作單位等公共區域進行消毒；另針對航空器群聚案，已採檢87人，其中3人確診(案760、765、766)，78人檢驗陰性，6人檢驗中，10人待採檢。

最近一次通報本土傳染病例為案386，是案195(自美國境外移入)同住友人，本土個案定義為無出國旅遊史確診者，截至昨日累積55例本土病例，我第一例本土個案是案8於1月28日確診，案5丈夫的一起家庭群聚。