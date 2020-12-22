我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

睽違253天 台又見本土病例 紐國機師友人染疫

記者陳婕翎、黃惠群／台北報導
台灣中央流行疫情指揮中心22日記者會出席名單由左到右，疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中及發言人莊人祥。記者黃惠群／攝影
台灣中央流行疫情指揮中心22日記者會出席名單由左到右，疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中及發言人莊人祥。記者黃惠群／攝影

台灣中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增1例新冠本土病例(案771)，為今年12月20日公布案765紐西蘭籍男性機師友人(30多歲女性)，台灣最近一次通報新冠肺炎本土傳染病例是4月12日，打破253天無本土病例。

指揮官陳時中表示，由於案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765的活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

陳時中表示，為釐清案765(外籍機師)於12月8日至12日間之活動史與接觸者，經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，個案於上述期間曾有多處公共場所活動史，提醒曾於附件所列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理，12月25日前如出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢。

陳時中說明，針對案765於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，依據傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置。

陳時中表示，目前衛生單位已掌握案771接觸者共167人，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，將全數安排採檢(21人檢驗中，146人待採檢)，衛生單位已針對案771工作單位等公共區域進行消毒；另針對航空器群聚案，已採檢87人，其中3人確診(案760、765、766)，78人檢驗陰性，6人檢驗中，10人待採檢。

最近一次通報本土傳染病例為案386，是案195(自美國境外移入)同住友人，本土個案定義為無出國旅遊史確診者，截至昨日累積55例本土病例，我第一例本土個案是案8於1月28日確診，案5丈夫的一起家庭群聚。

台灣 防疫 新冠肺炎

上一則

萊豬決戰周！綠喊不能輸 藍將唱名「萊委」

延伸閱讀

其他變種？影響疫苗？一次認識英國變種病毒

其他變種？影響疫苗？一次認識英國變種病毒
香港嚴防「變種病毒」 14天內在英逾2小時 禁登機赴港

香港嚴防「變種病毒」 14天內在英逾2小時 禁登機赴港
逾40國封鎖英國 無協議脫歐亂象提前登場

逾40國封鎖英國 無協議脫歐亂象提前登場
英國變種病毒株疫情失控 各國防堵措施一次看

英國變種病毒株疫情失控 各國防堵措施一次看

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

2020-12-19 02:28
加拿大本土連鎖超市 Safe On Food，除了標示產地，也標示不含抗生素或賀爾蒙。（圖：讀者提供）

標「萊豬」會被報復？加拿大僑胞秀照片打臉蘇貞昌

2020-12-14 21:22
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
摩根士丹利首席全球策略師夏瑪表示，台灣是現今全球科技霸權爭奪戰的中心。（路透資料照）

分析／美中科技霸權爭奪戰 台灣成全球最重要地方

2020-12-15 11:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
兩黨紓困案達協議 每人600元 每周300元失業津貼

兩黨紓困案達協議 每人600元 每周300元失業津貼
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星

2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星
中「兩頭婚」興起 男女不娶不嫁 孩子只有爺奶沒外公外婆

中「兩頭婚」興起 男女不娶不嫁 孩子只有爺奶沒外公外婆