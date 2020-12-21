綠民調：逾6成滿意蔡英文表現 不滿多因「開放美豬」

民進黨21日公布最新民調指出，60.9%受訪民眾滿意總統蔡英文這一年來的表現。圖為蔡英文18日參加空勤總隊高雄棚廠啟用儀式。（記者劉學聖／攝影）

民進黨 今天公布最新民調 指出，60.9%受訪民眾滿意總統蔡英文這一年來的表現，36.6%不滿意；民調也對民眾不滿意的主因做開放式提問，7.7%民眾回答「不滿意開放美豬牛」。

民進黨立委鄭運鵬與民進黨國際事務部主任、立委羅致政上午在民進黨中央召開記者會，公布「2020台灣 總體表現民調」。

民進黨民調顯示，95.1%民眾認為與世界各國相比，台灣防疫表現比較好；83.5%滿意蔡政府這一年來防疫表現；56.6%肯定台灣這一年來的經濟表現比世界各國好；對於蔡政府這一年來的經濟表現，也有58%滿意；另外，民眾對蔡政府這一年的外交、維護兩岸立場與國防表現的滿意度分別56.6%、55.5%、59.1%。

至於蔡英文這一年來的表現，有60.9%滿意，不滿意為36.6%；採「開放式」提問，詢問民眾滿意主因，29.1%回答因為防疫；至於不滿意主因，有7.7%指開放美豬牛，7.4%指經濟，個人形象4.1%、兩岸關係3.5%、不滿意中天關台則有2.4%。

羅致政指出，現在是蔡英文總統第二任期的第一年，蔡此時的滿意度，都高於前兩任總統馬英九、陳水扁當時的滿意度，民進黨不會以此自滿，因為高民調展現了全民共同在疫情與經濟努力的成果。

另外，民進黨民調顯示，在政黨傾向，民進黨31.4%、國民黨16.2%、民眾黨8.9%、時代力量6.1%、基進黨3%、中間選民22.3%，其他12.2%。

鄭運鵬指出，藍、綠仍維持一定差距；蔡總統連任一年還維持相當高的滿意度，民進黨也維持相當程度的政黨支持度領先位子，未來會繼續推動改革。

民進黨這份民調調查日期為12月18日至19日，有效樣本1120份，在95%信心水準下，抽象誤差為正負2.9個百分點。