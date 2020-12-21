我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

綠民調：逾6成滿意蔡英文表現 不滿多因「開放美豬」

中央社／台北21日電
民進黨21日公布最新民調指出，60.9%受訪民眾滿意總統蔡英文這一年來的表現。圖為蔡英文18日參加空勤總隊高雄棚廠啟用儀式。（記者劉學聖／攝影）
民進黨21日公布最新民調指出，60.9%受訪民眾滿意總統蔡英文這一年來的表現。圖為蔡英文18日參加空勤總隊高雄棚廠啟用儀式。（記者劉學聖／攝影）

民進黨今天公布最新民調指出，60.9%受訪民眾滿意總統蔡英文這一年來的表現，36.6%不滿意；民調也對民眾不滿意的主因做開放式提問，7.7%民眾回答「不滿意開放美豬牛」。

民進黨立委鄭運鵬與民進黨國際事務部主任、立委羅致政上午在民進黨中央召開記者會，公布「2020台灣總體表現民調」。

民進黨民調顯示，95.1%民眾認為與世界各國相比，台灣防疫表現比較好；83.5%滿意蔡政府這一年來防疫表現；56.6%肯定台灣這一年來的經濟表現比世界各國好；對於蔡政府這一年來的經濟表現，也有58%滿意；另外，民眾對蔡政府這一年的外交、維護兩岸立場與國防表現的滿意度分別56.6%、55.5%、59.1%。

至於蔡英文這一年來的表現，有60.9%滿意，不滿意為36.6%；採「開放式」提問，詢問民眾滿意主因，29.1%回答因為防疫；至於不滿意主因，有7.7%指開放美豬牛，7.4%指經濟，個人形象4.1%、兩岸關係3.5%、不滿意中天關台則有2.4%。

羅致政指出，現在是蔡英文總統第二任期的第一年，蔡此時的滿意度，都高於前兩任總統馬英九、陳水扁當時的滿意度，民進黨不會以此自滿，因為高民調展現了全民共同在疫情與經濟努力的成果。

另外，民進黨民調顯示，在政黨傾向，民進黨31.4%、國民黨16.2%、民眾黨8.9%、時代力量6.1%、基進黨3%、中間選民22.3%，其他12.2%。

鄭運鵬指出，藍、綠仍維持一定差距；蔡總統連任一年還維持相當高的滿意度，民進黨也維持相當程度的政黨支持度領先位子，未來會繼續推動改革。

民進黨這份民調調查日期為12月18日至19日，有效樣本1120份，在95%信心水準下，抽象誤差為正負2.9個百分點。

民進黨 民調 台灣

上一則

蘇偉碩認誤植「萊劑毒性」數據 食藥署未鬆口撤告

延伸閱讀

蔡蘇一日兩同框 互動微妙有點冷

蔡蘇一日兩同框 互動微妙有點冷
財損估8億 旭富防疫國家隊光環消散

財損估8億 旭富防疫國家隊光環消散
蔡英文仍高民調 黨政人士：817萬票熱度仍在

蔡英文仍高民調 黨政人士：817萬票熱度仍在
被查水表…蘇偉碩：應訊將聲請蔡英文當證人

被查水表…蘇偉碩：應訊將聲請蔡英文當證人

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
YouTube於14日晚間出現「猴子修理工」的當機畫面。圖／擷自google

Google、YouTube大當機！網哀號：世界末日了

2020-12-14 07:55
中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路。圖／聯合報系資料照片

中天Youtube訂閱快破200萬 網問「哪些人支持」也酸「買來的」

2020-12-13 10:06
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
加拿大本土連鎖超市 Safe On Food，除了標示產地，也標示不含抗生素或賀爾蒙。（圖：讀者提供）

標「萊豬」會被報復？加拿大僑胞秀照片打臉蘇貞昌

2020-12-14 21:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？
病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播