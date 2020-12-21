駐美代表處正名「台灣」？台外交部：進行中

駐美國台北經濟文化代表處。（本報資料照片）

美國 眾議院78位眾議員 ，呼籲國務院應將台灣 「駐美國台北經濟文化代表處」(TECRO)更名為「台灣代表處」(TRO)。外交部次長曾厚仁今在立法院表示，「有進行中」。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」2位共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH）、迪馬里（Mario Diaz-Balart, R-FL）等共78位聯邦眾議員，17日聯名致函國務卿龐培歐（Mike Pompeo），籲請美國政府同意我駐美國代表處自「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「駐美國台灣代表處」。

對此，外交部表示，全面強化及提昇台美關係，一直是我國政府對美工作長期努力的目標，也符合台灣民眾的期待。外交部及駐美國代表處將持續與美方保持緊密聯繫，爭取台灣最大利益，持續穩健深化台美全方位的合作夥伴關係。

曾厚仁上午列席立法院外交國防委員會，民進黨立委羅致政在質詢時詢問外交部態度。曾厚仁回應，因為在進行中的案子，有它的敏感性。

羅致政則問，所以是有進行中？曾回應，「有進行中」。他指出，正名一直都是外交部的努力方向。這是國會裡面「台灣連線跨黨派」對台灣具體支持的表現，我方表示感謝與歡迎。

羅致政強調，把「台灣」放到代表處已經不再敏感，北美事務協調會就已經改名台灣美國事務協調會，根據這個脈絡，駐美代表處改名為台灣有什麼敏感？曾厚仁表示，對國人不敏感，但對某些聽的人敏感。

羅致政表示，有些東西外交部可以再大膽一點，已經不再是20、30年前的時空環境，會踩到地雷或講錯話，因為國內也需要政府給一個明確方向。