台灣潛艦動工 落實國防自主 美媒：可擋中國入侵數十年

台灣上月啟動潛艦建造案，圖為11月24日總統蔡英文出席主持開工典禮畫面。(歐新社)

美國 CNN報導，台灣 已開始打造一支最先進的潛艦艦隊來增強防禦能力，專家稱此舉將能阻止中國 侵略長達數十年，並讓任何入侵台灣或實施海上封鎖計畫變得更複雜。報導中並指出，潛艦仍是位居全球領先地位的「隱形武器」之一，能對任何潛在敵對艦隊造成沉重打擊。

分析人士表示，台灣興建中的潛艦將取代自身早在二戰時就有的四艘潛艦，這將會產生重大影響。台灣的潛艦使用柴電系統，在水面上使用柴油引擎，下潛時改採由鋰離子電池發電的超靜音馬達。

分析人士指出，相較於起美國、中國打造核子潛艦，柴電潛艦對台灣來說是更容易的選擇，在建造上更容易也更便宜，潛入水中發出的聲音也比核子潛艦的核反應爐噪音更小。這些安靜的潛艦，將讓解放軍反潛作戰單位難以偵測，這代表台灣潛艦可潛伏在台灣海峽的海床附近，並在中國運輸船隊往台灣進發的途中進行攔截。

美國麻省理工學院國安研究計畫副主任、潛艦專家科特（Owen Cote）說：「中國的反潛作戰能力仍很薄弱，在這樣非常淺水、嘈雜的水域中，即使對美日等擁有先進反潛作戰能力國家來說，要偵測到水下活動也非常困難。」

11月24日，台灣在高雄舉行潛艦國造建造案開工典禮，開始建造8艘新潛艦的第一艘，預計2025年開始試航。