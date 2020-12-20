台增2確診 染疫紐籍機師未戴罩釀群聚 曾在北部活動

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（本報資料照片）

台灣 20日新增境外移入案765、766為日前確診國籍女機師案760的同事，中央流行疫情 指揮中心發言人莊人祥表示，因案765最早發病，認為其是感染源。案765於機上工作時已有咳嗽症狀且未配戴口罩，入台後曾外出3至4日，外界疑竇其中是否有制度上的疏漏。

案765為60多歲紐西蘭籍男性，曾於11月29日飛往美國 、12月４日返台，12月12日與案760同班機前往美國，於機上有咳嗽症狀，12月15日返台後進行居家檢疫，12月18日安排接觸者採檢，於今日確診。

莊人祥表示，CT值24.9，目前血清抗體亦為陽性，估計是12日還在發病十天內，有傳染力。衛生單位已匡列接觸者8人並安排採檢，３人檢驗結果陰性，其餘檢驗中。

莊人祥證實，案765當時在機上沒有戴口罩還咳嗽，而國籍女機師案760、日籍機師案767全程都有戴，通常台灣人和日本人會比較小心一點，有些外國人會覺得戴口罩有文化差異的問題，將要求國籍航空要求所有機組員都遵守規定。

針對案765有症狀還能上飛機，是否有疏失、個案是否未如實回報身體狀況？莊人祥表示，會請航空公司調查，再看民航局要怎麼處理。詢問案765，都說他沒有症狀，但是旁邊的人都說有，這要去調查案765對於咳嗽的認知或是有沒有不實呈報，由公司去調查。

然案765於12月8日至11日有外出，並未居家檢疫，莊人祥表示，目前正在疫調他這幾天行程，因為他沒有紀錄時間地點的習慣，所以一直還在了解中，也透過他的ipad疫調，還在進行中。請警政單位做足跡協尋。莊人祥補充，機師四天外出期間都是單獨開車，有戴口罩，活動範圍在北部地區，詳細足跡還在調查中。

至於該案是否屬於違規外出，莊人祥表示，不是，該案有國籍航空實施機組員的健康管控措施，國籍航空在外站還有在台灣居家檢疫都會有專人每天定期監測這些機組員的健康，所以目前他們入境後3天居家檢疫，當時個案已經不是居家檢疫了；他們有特殊管理模式。

針對是否需加強機師防疫措施，莊人祥表示，藉著這個案例會檢討，哪個環節被感染，12月12日有症狀還可以執勤，另外有沒有全程戴口罩、咳嗽，這些都是會請航空公司和相關單位責成檢討，整個實施一段時間後，會針對目前的實例，找相關單位研議是否要針對機師居家檢疫三天或空服員五天就可以進入社區的部分做檢討。

莊人祥表示，因為都是同航班工作，時間長而且有部分時間無防護，研判為航空器感染事件。而案765群聚事件是否需匡列採檢旅客，莊人祥表示，目前確診都是貨機的機師，所以目前還是針對機組員去調查。

至於採檢的結果，莊人祥表示，這起航空器群聚共有89人密切接觸，都需要採檢，目前已採檢54名，19名陰性，2名陽性，41名檢驗中，至於血清抗體採檢55名，只有一例陽性。