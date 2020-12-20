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桃園機場附近工廠爆炸！大火濃煙驚人

記者曾增勳、陳夢茹、楊雅棠／桃園20日電
桃園市蘆竹區旭富製藥大火，火焰冒出，消防局接獲大量報案電話。（取材自臉書桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區）
桃園市蘆竹區旭富製藥大火，火焰冒出，消防局接獲大量報案電話。（取材自臉書桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區）

桃園機場附近的桃園市蘆竹區海湖地區，今天中午傳出巨大爆炸聲響，附近居民看到大火夾雜濃煙竄出天際，十分驚人，許多4、5公里外的民眾都聽到看到聲音和上空濃煙密布。

桃園市蘆竹區旭富製藥大火，火焰冒出，消防局接獲大量報案電話。（圖：讀者提供）
桃園市蘆竹區旭富製藥大火，火焰冒出，消防局接獲大量報案電話。（圖：讀者提供）

桃園市消防局表示，蘆竹區海湖里的上巿公司旭富製藥工廠生大火，目前火焰冒出及大量報案電話，警消趕往救援中。

消防局指出，目前有2名男性員工受傷緊急送醫。其中1名男性員工（30歲）在大火中遭到嚴重灼傷、大約90%三度燙傷，傷勢嚴重，緊急送林口長庚醫院急救，另一人確認中。

據瞭解，在大火中受傷兩名員工，一人為徐姓男員工（40歲） ，右手掌有一度燙傷 ，燙傷面積約1% ，無生命危險。傷勢嚴重的另一名外籍移工因為全身90%受到大火灼傷，有生命危險。

旭富製藥廠爆炸，臉友貼出隔壁公司也受到波及的景象。（取材自臉書桃園人桃園事）
旭富製藥廠爆炸，臉友貼出隔壁公司也受到波及的景象。（取材自臉書桃園人桃園事）

旭富製藥廠爆炸，臉友貼出隔壁公司也受到波及的景象。（取材自臉書桃園人桃園事）
旭富製藥廠爆炸，臉友貼出隔壁公司也受到波及的景象。（取材自臉書桃園人桃園事）

食藥署署長吳秀梅接到記者電話才得知藥廠爆炸事宜。她表示，之前傳出新冠肺炎的有效藥羥氯奎寧，其原料藥就是這家藥廠製造，將會盡快了解相關事件。

旭富製藥公司為逾百年歷史之瑞士Siegfried集團於1987在台灣投資創設，於2004年掛牌上市，主要從事中間體、原料藥及特用化學品研發、生產及行銷，產品外銷歐、美、日醫藥大廠，有GMP生產技術，具與國際藥廠合作開發新藥的管道。

羥氯奎寧 台灣 投資

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