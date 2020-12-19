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連熬二天夜趕年終報告 40餘歲男差點喪失聽力

記者陳雨鑫／台北報導
突發性耳聾好發於秋冬，年齡集中於60歲以上民眾，呼籲及早發現才有辦法讓聽覺恢復。圖／本報資料照片
突發性耳聾好發於秋冬，年齡集中於60歲以上民眾，呼籲及早發現才有辦法讓聽覺恢復。圖／本報資料照片

40多歲的上班族阿凱（化名）近期為了趕年終報告，連續熬夜兩天，日前終於可以好好睡一場覺，不料一起床，右耳幾乎沒聽力，原以為只是耳鳴，經過半天聽力依舊未恢復，就診才發現是「突發性耳聾」，幸即時發現住院治療，才挽回聽力。

台灣振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏表示，秋冬是突發性耳聾的好發季節，突發性耳聾屬於一種病毒感染，該病毒類似帶狀皰疹病毒，長期潛伏在聽覺神經內，一旦免疫力下降就可能發生，近期臨床上突發性耳聾的患者，大約增加二到三成。

力博宏表示，突發性耳聾大多發生在60歲以上的長者，好發率是10到20歲年輕族群的10倍，並以「單側」聽覺突然喪失為主要症狀，突發性耳聾通常是發生在清晨，過去在3C尚未普及的年代，滴答作響的鬧鐘，常成為發現突發性耳聾的指標物品，現在大多是早起後，感覺到耳鳴、耳朵悶，使用耳機才發現單耳聽不見。

力博宏表示，大多數民眾不太知道什麼是「突發性耳聾」，多以為只是單純的耳鳴，導致延誤就醫時機，突發性耳鳴必須符合「333」條件，3天內發生症狀、連續出現3個頻率、檢查後聽損達到30分貝以上，部分的患者則會合併出現「眩暈」的症狀，若是出現眩暈症狀，治療效果大多不佳。

力博宏表示，過去談及突發性耳聾，常會稱其為「耳中風」，屬於血管型阻塞，導致的聽損問題，但近年不再把血管型成為突發性耳聾，談到突發性耳聾仍以病毒引起為主，血管引起的就是單純的中風，發生在耳朵的部位，不然，大多的民眾會以為耳中風是腦中風引起的疾病，較容易被誤導。

因此，既然是病毒引起的突發性耳聾，除了增加強免疫力以外，沒有太多可以預防的方式，曾被問及是否可以施打帶狀皰疹疫苗作為預防，力博宏表示，並未有相關的研究顯示有效果，主要是僅針對潛伏在聽覺神經中的病毒做一測試「太難做研究了」。

他說，想要避免突發性耳聾的發生，除了提高警覺，平時就是要有正常的作息、飲食、多運動，秋冬注意保暖，是最好的方式。

一旦被確診為突發性耳聾，目前的方法以投以類固醇為主，力博宏表示，類固醇的效果也是「333」，三分之一能完全恢復、三分之一恢復一半、三分之一完全喪失聽力，突發性耳聾與所有疾病一樣，愈早發現治療效果愈好。

類固醇的投藥分為耳內注射、口服、點滴注射，通常住院做點滴注射效果佳，且住院期間也強迫患者休息，增加免疫力，除了類固醇外還可配合高壓氧做一治療，只要及早治療大多都可以達到很好的效果。

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