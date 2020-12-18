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退輔會補刀…反萊豬醫師：綠已變黑 比戒嚴更威權

台灣新聞組／綜合19日電
反萊豬醫師蘇偉碩表示，民進黨漸漸失去理想性，「綠已變黑」。本報資料照片
反萊豬醫師蘇偉碩表示，民進黨漸漸失去理想性，「綠已變黑」。本報資料照片

反萊豬醫師蘇偉碩昨天受訪表示，欣賞過民進黨為自由民主奮鬥的精神，但民進黨漸漸失去理想性，「綠已變黑」，箝制言論比戒嚴時期更威權，容不下異議。25日他會備妥資料向警方說明反萊劑的言論絕非無的放矢，政府大可舉出具公信力的科學證據說服人民萊豬沒有健康疑慮。

曾加入台聯黨、政治傾向偏綠的蘇偉碩昨天上午接受廣播專訪時表示，「捍衛國民健康不分藍綠」，藍綠應在科學研究基礎下一起向美國據理力爭。他也透露，近日持續遭1450「網攻」，又被警方查水表，導致母親擔心，「害母親受委屈了」。

繼警方行動後，退輔會也有動作，原擬昨天召開「呼籲媒體及蘇偉碩醫師勿再以榮總醫師身分發表萊克多巴胺不實言論」記者會，又因故臨時取消，改發新聞稿，內容中有許多對蘇偉碩批判的字眼，針對性十足。

聲明指出，蘇偉碩曾任職高雄榮民總醫院台南分院精神科主治醫師，去年間因違反公約紀律，對同仁妄控語言暴力攻訐，破壞單位和諧，致使醫師流失，險造成精神科停診，危及該院病患就醫照護甚鉅；另因屢次在媒體發表詆毀院譽及有損公務人員形象等不實負面文章，累積處分二大過一小過，已遭免職。

對退輔會的聲明，蘇偉碩說他曾任職高雄榮總是事實；據中國時報報導，國民黨立委葉毓蘭則質疑，「食安法」開罰要件是傳遞假消息且已對公眾造成危害，但萊豬尚未進口，還沒沒造成危害，退輔會根本要恫嚇所有榮總醫生噤聲，非常不應該，侵害言論自由更違反行政中立。

此外，衛福部因認定蘇偉碩對外發布不實訊息告發惹議，但許多人也會把萊豬稱為「毒豬」，要如何認定是假訊息？中國時報報導，衛福部食藥署長吳秀梅說，用毒豬這個說法已經不正確，我們吃牛吃這麼久，裡面五分之四也有萊劑，從美國進口的牛肉大部分也有萊劑。

至於前衛生署長楊志良日前直言「萊豬有毒，請他們也來發一張通知叫我去派出所」，食藥署是否也要開罰？吳僅說「他希望我們去做是不是？」隨後搖頭不再說話。

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