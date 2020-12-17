反萊豬遭查水表 醫：蔡英文當年也講「萊牛就是毒牛」

民進黨2009年11月14日發動「反毒牛、反出賣、反欺騙」示威遊行，時任民進黨主席的蔡英文在出發前拿著麥克風慷慨激昂的演說。(本報資料照片)

主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩疑遭「查水表」，被警方要求到案說明。蘇偉碩昨說，政府也許可以把他關進牢裡，但改變不了萊克多巴胺有毒的事實，他應訊時將聲請傳訊蔡英文 總統當證人，因為她在2009年曾領導「反毒牛」大遊行 ，當時都可以直接稱萊牛是「毒牛」，現在他也用科學證據證明「萊豬就是毒豬」。

聲援蘇偉碩醫師的臉書粉絲團「方遠北杯講看麥」昨天深夜貼出民主進步黨官方Youtube帳號所上傳的「蔡英文主席參加『反毒牛 反出賣 反欺騙』大遊行」網址，指出請大家下載備份，誰知道哪天這部影片就不見了，並表示2009年民進黨 告訴我們萊牛就是毒牛；2020年民進黨卻告訴我們，萊豬不等於毒豬？！

「方遠北杯講看麥」粉絲團po文寫下，大家可以看到AIT那種自以為「上國」的傲慢，也能看到民進黨上下官員那種唯我獨尊的狂妄。我記得秋鬥遊行時有一句口號：「勞工拒吃瘦肉精，民進黨是害人精」。這個害人精如今又以查水表的方式整肅異己，封了大家的口，就是要開毒豬的門。聲援蘇醫師！勿忘李文亮。

影片中可見，民進黨2009年11月14日發動「反毒牛、反出賣、反欺騙」示威遊行，時任民進黨主席的蔡英文拿著麥克風疾呼，「我們遊行有一個很重要的目的，就是要保護我們大家的健康，保護我們的爸爸媽媽、我們的朋友、我們兒子女兒，我們全體國民的健康。這是民生問題，這不是一個政治問題。我們今天是為了全體國民的健康走上街頭。」

當時蔡英文痛批「我們這個政府，在處理毒牛問題時候，從來都沒有跟我們商量過，沒跟國會商量，也沒跟在野黨商量，更沒有告訴我們的社會大眾，他在談什麼，他要做什麼，這種政府是不透明的，是欺負民眾的。」

蔡英文提到，「我們是民主社會，對於一個公共議題，我們大家要有公共的參與，來確保我們全民的健康，這個政府違背民主原則，違背透明化原則，這個不是我們選出來的民主政府。」

蔡英文批評，「這個政府，在民眾壓力底下採取一個迂迴戰術，用三管五卡來迂迴來欺騙我們，也欺騙國會，在朝野協商的時候，他們說要立法禁止，在11月17日以前要完成修法進口，現在國民黨已經開始反悔了，他們反而要把協議的內容寫進我們的法律，把協議變成國內法，綁得我們更死，欺負我們更多，讓我們受騙更深。」

蔡英文指出，「我們的立場很簡單，只有一個。政府回到談判桌重啟談判，把所有事情開誠布公，好好的談一談，讓我們國民健康有保障、有保護，這個才是我們期待政府替我們做的，如果，他做不來我們就叫他下台。」

蔡英文主張，「我們的訴求，今天的訴求很簡單只有一個，重啟談判，沒有談判以前是不可以擴大進口，也要他們保證不能進口！」

這隻影片國民黨立委葉毓蘭也曾在臉書粉絲團分享，指出當時站在戰車上的蔡英文主席，鏗鏘激昂的大罵馬英九執政下的政府。這一分鐘的講辭，哪一個字、哪一句不是今天蔡英文政府的所作所為？