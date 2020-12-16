盧秀燕會AIT處長 當面反萊豬 藍叫好綠批失禮

AIT處長酈英傑（左一）拜訪台中市長盧秀燕（右一）盧市長當面提出台中民意與法律都拒萊豬。(記者陳秋雲／攝影)

美國 在台協會處長酈英傑一行人昨天拜訪台中市政府溝通經貿事項，台中市長盧秀燕在媒體鏡頭前向酈英傑「反映民意」，表態拒絕萊豬。酈英傑時而翻閱手中資料，時而轉頭望向盧秀燕，美方人員兩度上前咬耳朵，讓媒體記者感覺氣氛緊繃。

據了解，美國在台協會AIT事前向台中市府提及要溝通經貿事項，也會觸及萊豬議題，希望說明「美國進口台灣 的肉品都是安全的」，且受消費者歡迎。

盧秀燕與酈英傑寒暄後開門見山表示，台中市食安自治條例規定萊劑零檢出，過去台灣相關食物的法律非常嚴格，所有豬肉生產、製造或進口都不會使用含萊克多巴胺或瘦肉精，台中市也有自訂的法律明確規定，三年前就有。

盧秀燕說，中市議會及多數市民都很明確表達，不希望中市府改變法律，不希望含萊克多巴胺或瘦肉精豬肉解禁或在台生產，這是地方展現的民意，並沒有針對性，台中本來就有這樣的法律；甚至有大學做的地方民意調查，大概七、八成民眾是反對放寬法律。

盧秀燕致詞時，美方人員兩度跑到酈英傑身旁咬耳朵。酈時而翻閱手上資料，時而望著盧秀燕。美方人員隨即到場外打電話，神情略顯嚴肅，隨後中市府派員請媒體離場，連府內錄影的工作人員也不例外。

據了解，媒體離開後，AIT提到美國豬肉是安全的，也與盧秀燕討論地方重大經貿，但全場氣氛「悶悶的」。

蔡政府明年1月將開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，美國在台協會發言人孟雨荷昨天表示，所有美國出口到台灣和其他貿易夥伴的產品都是安全無虞，政治人物在台灣消費者間散播不實資訊並引發毫無根據的焦慮，對所有人來說都是無益的，呼籲各方以負責態度及符合科學根據來應對這項議題。這是政府宣布萊豬進口後，美國在台協會AIT首次發表的官方回應。

國民黨立院黨團副書記長鄭麗文說，盧秀燕的做法很好，讓美方了解台灣社會民情，其他民進黨 縣市首長應向盧學習，但民進黨立委認為「失禮了」。