台灣萊豬進口議題 AIT：討論應以科學為依據

台中市長盧秀燕當面向A IT處長酈英傑台中市民意與自訂法律都反萊豬。記者陳秋雲／攝影

台灣 將在明年放寬含萊劑的美國 豬肉進口，相關議題持續引發各界爭論。美國在台協會（AIT）今天表示，美國出口至台灣的產品都遵循與美國國內相同的最高標準；討論相關議題時，應秉持負責任的態度，並以科學為依據。

AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）指出，美國出口至台灣及其他貿易夥伴的所有產品都安全無虞；這些產品都遵循最高、符合證據的標準，且與美國國內的消費標準相同。由於美國銷售至世界各地的食品，安全性都無庸置疑，因此美國食品才會在台灣如此受歡迎。

孟雨荷表示，當政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮，這對所有人都沒有益處。美方呼籲各界應對相關議題時，應秉持負責任的態度，並以科學為依據。

孟雨荷強調，美國與台灣是致力維護食品安全及糧食安全的好夥伴。美方相信美台堅實的貿易關係將持續是維護安全的重要力量、讓雙方都能從中受益。

AIT處長酈英傑（William Brent Christensen）今天赴台中拜會市長盧秀燕。有媒體報導，當盧秀燕提及萊豬進口議題，AIT人員隨即要求市府驅離媒體。

相關人員透露，AIT與台中市政府事先議定會面全程不公開、不邀請媒體，是「閉門會議」。AIT人員得知現場有媒體後，相當詫異，隨即與市府方面展開溝通，希望照原議定形式進行會談，情況並非如部分媒體報導所載AIT不希望盧秀燕公開提萊豬議題。

中市府則表示，各國駐台使節或重要國際組織來訪，如美國在台協會、荷蘭貿易暨投資辦事處、新加坡 駐台北商務辦事處、以色列經濟文化辦事處等拜會，市府依往例都會列為公開行程，開放媒體到場採訪，以達促進城市外交的成效，基於外交禮儀會事先知會對方，對於AIT的說法，中市府表示尊重。