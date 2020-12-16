我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

參與歷史一刻！華裔男護士打下金山疫苗第1針

俄美菲新冠病毒侵台 4名藝文表演成員出關後確診

記者陳婕翎、黃惠群／台北16日電
中央流行疫情指揮中心12月16日記者會，發言人莊人祥（ 由左到右 ）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩及文化部政務次長蕭宗煌出席。(記者黃惠群／攝影)
中央流行疫情指揮中心12月16日記者會，發言人莊人祥（ 由左到右 ）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩及文化部政務次長蕭宗煌出席。(記者黃惠群／攝影)

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增7例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓2例、俄羅斯4例及美國1例入境。其中，4名為藝文表演團體成員，出關後自費採檢確診。

指揮中心表示，案744為菲律賓籍20多歲男性移工，今年12月1日來台工作，持有入境前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案12月14日檢疫期滿前採檢，於今日確診。因個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

案745、746、747、748為俄羅斯籍藝文表演團體成員，共2男2女，年齡介於20至60多歲，因受邀來台參演，於今年11月29日入境，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。

入境後至防疫旅館檢疫，迄今皆無症狀；12月14日檢疫期滿後，由邀請單位安排自費採檢，均於今日確診。由於個案皆無症狀，且檢疫地點均為一人一室，未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

案749為菲律賓籍20多歲男性漁工，今年11月29日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案12月14日檢疫期滿後，由仲介安排自費採檢，於今日確診；衛生單位已匡列個案同車接觸者共3人，其中1人因未落實佩戴口罩，列居家隔離，其餘列自主健康管理。

案750為本國籍40多歲男性，今年3月前往美國探親，12月8日入境台灣後返回住處居家檢疫，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案曾於12月11日及12日出現畏寒及發燒等症狀。

13日因出現嗅味覺異常症狀由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案獨自於住家居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

美國 防疫 旅館

上一則

絕食97小時「反萊豬」前藍委沈智慧送醫

下一則

台灣藏C字中 綠委：華航不想放TAIWAN

延伸閱讀

逾一年又現H5N6八旬婦不到一周不治 台升江蘇旅遊警示

逾一年又現H5N6八旬婦不到一周不治 台升江蘇旅遊警示

香港疫廈廁所播毒 飄樓上廚房 23樓以上住戶連夜撤離強檢

香港疫廈廁所播毒 飄樓上廚房 23樓以上住戶連夜撤離強檢
餅店東主不戴口罩？陳錫澎：只是個案

餅店東主不戴口罩？陳錫澎：只是個案
聖縣隔離改規定 檢疫期14天縮至10天

聖縣隔離改規定 檢疫期14天縮至10天

熱門新聞

地震報告。圖／氣象局提供

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

2020-12-10 09:22
中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路。圖／聯合報系資料照片

中天Youtube訂閱快破200萬 網問「哪些人支持」也酸「買來的」

2020-12-13 10:06
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

2020-12-10 13:42
YouTube於14日晚間出現「猴子修理工」的當機畫面。圖／擷自google

Google、YouTube大當機！網哀號：世界末日了

2020-12-14 07:55
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
今晚9時19分台灣東部海域發生規模6.7「全台有感」大地震。記者吳姿賢／翻攝

台灣發生規模6.7地震 網友驚喊:跟921一樣上下開始搖

2020-12-10 09:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診

1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元

你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元