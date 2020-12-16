俄美菲新冠病毒侵台 4名藝文表演成員出關後確診

中央流行疫情指揮中心12月16日記者會，發言人莊人祥（ 由左到右 ）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩及文化部政務次長蕭宗煌出席。(記者黃惠群／攝影)

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增7例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓2例、俄羅斯4例及美國 1例入境。其中，4名為藝文表演團體成員，出關後自費採檢確診。

指揮中心表示，案744為菲律賓籍20多歲男性移工，今年12月1日來台工作，持有入境前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案12月14日檢疫期滿前採檢，於今日確診。因個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

案745、746、747、748為俄羅斯籍藝文表演團體成員，共2男2女，年齡介於20至60多歲，因受邀來台參演，於今年11月29日入境，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。

入境後至防疫旅館 檢疫，迄今皆無症狀；12月14日檢疫期滿後，由邀請單位安排自費採檢，均於今日確診。由於個案皆無症狀，且檢疫地點均為一人一室，未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

案749為菲律賓籍20多歲男性漁工，今年11月29日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案12月14日檢疫期滿後，由仲介安排自費採檢，於今日確診；衛生單位已匡列個案同車接觸者共3人，其中1人因未落實佩戴口罩，列居家隔離，其餘列自主健康管理。

案750為本國籍40多歲男性，今年3月前往美國探親，12月8日入境台灣後返回住處居家檢疫，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案曾於12月11日及12日出現畏寒及發燒等症狀。

13日因出現嗅味覺異常症狀由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案獨自於住家居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。