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分析／美中科技霸權爭奪戰 台灣成全球最重要地方

中央社紐約15日綜合外電報導
摩根士丹利首席全球策略師夏瑪表示，台灣是現今全球科技霸權爭奪戰的中心。（路透資料照）
摩根士丹利首席全球策略師夏瑪表示，台灣是現今全球科技霸權爭奪戰的中心。（路透資料照）

摩根士丹利首席全球策略師夏瑪表示，美蘇過去冷戰不斷威脅在全球各地引發衝突，包括爭奪天然和工業資源的控制權。而美中新冷戰則越來越聚焦在一地一產業：台灣製造的晶片。

摩根士丹利投資管理（Morgan Stanly Investment Management）首席全球策略師夏瑪（Ruchir Sharma）投書紐約時報說，當前任何想稱霸數位未來的國家，都必須從台灣或韓國採購超高速和超薄的晶片，而台灣同時握有技術和市場優勢。

夏瑪在文中表示，台灣雖只是一個人口僅2400萬的小島，卻是全球科技霸權爭奪戰的中心，是名副其實的全世界最重要地方。隨著美中冷戰越演越烈，台灣的重要性有增無減。

夏瑪在文中提到，第二次世界大戰結束後，全球只有兩個國家連續50年維持超過5%的經濟成長，從貧窮國家躍居已開發經濟體之列。其中一個是台灣，另一個則是韓國。

夏瑪表示，兩國政府扮演重要的角色，他們透過在研發方面的大量投資，在工業階梯上不斷爬升，躋身已開發經濟世界的研發領先之列。

夏瑪在文中提到，台灣政府請來了從麻省理工學院畢業，曾任職德州儀器（Texas Instruments）的張忠謀，打造台灣的半導體產業。張忠謀在考量台灣的強項和弱項後，打消了和全球龍頭英特爾正面交鋒的念頭，最後成立了全球首座晶圓代工廠台積電

張忠謀創立的台積電隱居幕後，默默替全球品牌生產晶片。晶圓代工在價值4300億美元的全球晶片市場中只佔據一個小角落，但所有最先進的晶片都來自晶圓代工廠。有三分之二的晶圓代工產品產自台灣，大部分都由台積電生產。

半導體龍頭英特爾生產落後下，全球只剩下兩個競爭者：韓國的三星和台灣的台積電。三星和台積電今年雙雙推出5奈米晶片，並計畫在2022年首度推出3奈米晶片。

夏瑪在文中寫到，展望未來，不少科技分析師預測，台灣的商業模式擁有明顯優勢。大多數的客戶傾向下單給不會和他們在晶片設計和生產方面競爭的純粹晶圓廠。目前為止，只有台灣提供這樣的服務。這也是蘋果從三星轉單到台積電的最大原因。英特爾預料也會將旗下最先進晶片委託台積電生產。

台灣試圖將自身定位為晶片產業的瑞士，扮演中立供應商角色，卻漸漸發現身處美中科技霸權爭奪戰的中心。在這場競賽中，這兩個超級強權誰占上風還不得而知。

台灣的晶片製造廠不像島內其他的製造業，工廠散布在世界各地，而是集中分布在台灣本島，距離中國沿岸僅160多公里。在軍事衝突或緊張升高之際，美國從這些晶片廠取得供貨的管道，恐因飛彈威脅或海上封鎖受到影響。

曾出版「下一波經濟狂潮：從人口、債務、物價指數剖析未來十年全球經濟的贏家與輸家」（The Rise and Fall of Nations: Forces of Change in the Post-Crisis World）的夏瑪在文末寫到，在歷史上，台灣的重要性是以地緣政治來決定，一個在共黨巨人陰影下蓬勃發展的小型民主政體，激起華府的同情與支持。

但如今，拜經濟模式成功之賜，台灣已成為全球科技供應鏈的關鍵環節，這為地緣政治考量增添經濟重要性，而這個重要性可望隨著全球科技霸權的爭奪戰升溫而有增無減。

台灣 台積電 三星

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