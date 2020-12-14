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中媒：蔣尚義年後將出任中芯國際副董

特派記者林宸誼／上海即時報導
前台積電營運長蔣尚義，將在年後（元旦後）出任中芯國際副董事長一職。圖/界面新聞
前台積電營運長蔣尚義，將在年後（元旦後）出任中芯國際副董事長一職。圖/界面新聞

中國科技媒體DeepTech旗下的《問芯Voice》報導，離開武漢弘芯的前台積電營運長蔣尚義14日證實，與中芯國際董事長周子學談了很久後決定，將在年後（元旦後）出任中芯國際副董事長一職。

蔣尚義強調，當初離開台積電時就講得很清楚，不挖台積電的人、不洩漏台積電機密，武漢弘芯做的事情根本傷害不了台積電，為什麼要把他說成是叛徒。

問芯Voice報導，蔣尚義目前人在上海進行14天隔離，他表示決定再度回來加入中芯的關鍵，是由於和中芯國際董事長周子學很熟，而他對於半導體還有很強烈的熱情，「我非常熱衷先進封裝技術和小晶片（Chiplet），在中芯國際實現我的理想會比較容易。」

蔣尚義強調，「我只是很單純的工程師，我有權利追求我的理想和事業的目標，尤其是技術上的理想。」

蔣尚義指出，在中芯國際可以做得比在弘芯多得多，因為中芯的能力也較強，本身已經有先進封裝的基礎了，現在中芯的先進製程技術已經做到 14奈米、N+1、N+2，相信在中芯實現他在先進封裝和系統整合的夢想，可以比在弘芯快至少4到5年。

蔣尚義表示，中芯國際並沒有特別承諾要給什麼資源，因為它本身是一個很大的公司，營運不可能馬上轉向，「應該說這是我的個人理想，未來還要說服很多人，才能真的實現。」

談到加入武漢弘芯時，被台灣很多人說是叛徒，蔣尚義坦言壓力很大，「我只是一個工程師，很單純非常熱愛技術，卻被罵得很慘。」

蔣尚義指出，台灣批評他當初答應不做傷害台積電的事，但卻在做傷害台積電的事，這對他來說是很不公平的。

蔣尚義強調，當初講得很清楚，「第一，我不挖台積電的人；第二，我不洩漏台積電機密，你不能說我做的工作和台積電有一點競爭關係就叫做傷害，武漢弘芯做的事情根本傷害不了台積電，為什麼要把我講成這樣？」

至於加入中芯後，與台積電又是對標競爭，怎麼應付這些不公平的輿論，蔣尚義說：「反正很多人都罵我叛徒了，多罵幾次沒差，但真的希望不要這麼政治化，因為我也有追求我的理想和事業的權利吧？發展先進封裝和系統整合技術是我的夢想，也是我到大陸想做的事，每個人都有實現夢想和期望的權利，在我這個年紀，坦白說機會不多了。」

至於為何對先進封裝和系統整合技術如此情有獨鍾，蔣尚義指出，台積電開始做先進封裝是2009年時是他提議。當時去找董事長張忠謀做這個建議，只花了1小時跟張忠謀解釋，張忠謀不但馬上批准，且立刻同意給400名工程師，加上1億美元的設備去做先進封裝，所以他也找來余振華來做。

蔣尚義表示，台積電2009年進入先進封裝這條路時，並沒有人看得出這條路，最後台積電走通了，很多人跟進，大家也同意這是後摩爾時代應該走的路。所以想趁著還做得動的時候，多做一點事。

蔣尚義也對外傳會接受武漢弘芯和中芯國際的邀約，是因為有非常豐厚的待遇條件吸引傳言澄清，他表示中芯國際給他的待遇，比以前在台積電的還差，武漢弘芯給的也沒有比台積電好，這是確定的。

至於武漢弘芯的經歷，對蔣尚義而言是否是陰影，他只說「不想多談，真的很不開心。」

台積電 武漢 台灣

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