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又來？蘇貞昌買漫畫打統編 政院：已重開發票

台灣新聞組／台北14日電
行政院長蘇貞昌用三倍券買漫畫卻被發現打行政院統編。（圖：張智瑋提供）
行政院長蘇貞昌用三倍券買漫畫卻被發現打行政院統編。（圖：張智瑋提供）

行政院長蘇貞

昌昨天參訪台灣漫畫基地，當場使用三倍券購買3000元台幣的台灣原創漫畫送給孫女，蘇還說：「如果她們今天有來，我一定是最得意的阿公，孫女一定很高興」。不過，眼尖的網友卻發現蘇貞昌結帳的時候竟打上行政院統編。

對此，行政院秘書長李孟諺表示，蘇揆所有買給孫女的漫畫皆為使用家中尚未花用的三倍券付費，總金額為3010元，其中3000元為三倍券支付，10元由他本人借給院長，並未使用院長個人特支費或其他公務預算。蘇揆公開使用三倍券購買漫畫贈給家人，於法不能用公款核銷，主計單位也不會核可。

他並表示，經查，確有交際科同仁事先提供政院資訊給店家，從各家媒體新聞畫面中很清楚，店家在結帳時並沒有詢問蘇院長是否應該打上統編，蘇院長本人對於發票上資訊也不知情。為避免造成社會誤解，行政院已責成交際科同仁，今天向院長本人拿到發票後，前往更換收據發票。

李孟諺強調，院長用自己家人的三倍劵購買漫畫，並藉此提醒國內民眾仍有百億三倍券尚未用完，以及宣傳本土漫畫作品，不需要申報特支費或公帳，自然沒有提供統編的必要。

國民黨立委洪孟楷說，蘇揆購書打統編，他只想問一句「沒被抓包，你們發票會去換嗎？」

他說，行政院的回應，證實了三件事：1.這張發票確實有被打統編，被媒體抓包後才承認。2.上次牛肉麵打統編是秘書做的、這次購書是科員要求的。千錯萬錯從來不是發言人的錯、更不會是院長的錯。3.民視新聞YouTube 的連結，蘇揆說三倍券是跟女兒借的，這樣憑什麼打政院統編？￼

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