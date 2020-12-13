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鼓勵拍照不脫口罩 陳時中：「9成人戴著較英俊漂亮」

中央社台北13日電
台北醫學大學13日舉辦「2020國際醫療高峰論壇」，副總統賴清德（左）、衛福部長陳時中（右）受邀出席，兩人一同為論壇剪綵開幕。（中央社）
台北醫學大學13日舉辦「2020國際醫療高峰論壇」，副總統賴清德（左）、衛福部長陳時中（右）受邀出席，兩人一同為論壇剪綵開幕。（中央社）

台灣疫情指揮中心指揮官陳時中13日說，因應防疫疲勞，進行秋冬專案，但發現有些人為了拍照會拿下口罩，但他覺得不用拿下口罩，因為9成人戴著口罩比較英俊、漂亮，惹笑眾人。

台北醫學大學上午舉辦「2020國際醫療高峰論壇」，邀副總統賴清德、衛生福利部長陳時中致詞。

賴清德表示，感謝醫界專家協助2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）防疫，也有很多人陸續寫文章、發言，提供防疫建言。就疫苗採購部分，採國際採購和國內研發並行，且預採購也是國際和國內廠商都適用，政府會傾全力幫助國內疫苗公司，不只提供研發經費，也會協助簡便行政流程。

陳時中在致詞時表示，台灣至今已整整8個月沒有新冠肺炎本土病例，為了避免防疫疲乏，近來也有加嚴相關規定。但他發現，有些人為了拍照會拿下口罩，「我覺得不用」，因為9成的人戴著口罩比較英俊、瀟灑又漂亮。語畢，全場大笑且不少人鼓掌。

陳時中又說，武漢肺炎疫情終究會過去，但故事會留下來。在疫情防治上每一個人都做了一些事情，「我們都是故事的主角」，將來可回味眾人對社會的幫助。

台北醫學大學校友總會總會長、義大醫院院長杜元坤在「2020國際醫療高峰論壇」，以「細胞療法在軟骨重建與神經再生的最新進展」為題發表專題演講，分享他施行膝軟骨細胞層片移植手術的臨床成果。

陳時中 防疫 疫情

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