我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擋不了 選舉人團明投票

加拿大接收3萬劑新冠疫苗 高風險群最快明日接種

馬英九為萊豬標示發聲 民進黨：打臉2012馬英九

記者丘采薇／台北報導
中華民國前總統馬英九。(記者劉宛琳／攝影)
中華民國前總統馬英九。(記者劉宛琳／攝影)

國民黨呼籲標示萊豬，中華民國行政院長蘇貞昌表示，政府不能用法律設定貿易門檻。前總統馬英九今天表示，根本沒有這回事，「標示跟貿易沒有直接關係，蔡政府找一切理由討好美國，以台灣人的健康作為代價。」民進黨發言人周江杰則批評，馬英九今天的這種言論，根本就是2020年的馬英九打臉2012年馬英九。

周江杰說，2012年，在CODEX還未訂定出標準前，與沒有任何產業協助配套方案下，就急於想開放含萊克多巴胺美國肉品進口，甚至說出「談判TIFA，美牛非過不可」的人，就是馬英九。

2012年，馬英九以當時國民黨團壓倒性的席次優勢，通過其黨團修正動議的「食品衛生管理法」第17條之一：「中央主管機關得對直接供應飲食之場所，就其供應之特定食品，要求以中文標示『原產地』；對特定散裝食品販賣者，得就其販賣之地點、方式予以限制，或要求以中文標示品名、『原產地（國）』、製造日期或有效日期等事項。」

周江杰說，若按馬英九今日的標準，當初2012年的馬英九開放美牛進口，也是同樣要求標示「原產地」，難道也是所謂的「 討好美國」嗎？請馬英九不要裝糊塗，為了刷存在感，說出昨是今非、為反對而反對的發言，「這樣台灣人民就不會一直想起你的『bumbler』國際認證。」

馬英九 美國 台灣

上一則

台灣爭取加入CPTPP 外交部：正與11會員國接觸

下一則

鼓勵拍照不脫口罩 陳時中：「9成人戴著較英俊漂亮」

延伸閱讀

「民進黨整體墮落」 馬英九批蔡英文：讓民主倒退40年

「民進黨整體墮落」 馬英九批蔡英文：讓民主倒退40年
核食叩關 蔡英文認日方關切 馬英九促再公投

核食叩關 蔡英文認日方關切 馬英九促再公投
馬英九批停中天「民主倒退」 蔡英文反擊：尊重專業機關

馬英九批停中天「民主倒退」 蔡英文反擊：尊重專業機關
與美前官員視訊 馬英九盼美「鼓勵兩岸恢復對話」

與美前官員視訊 馬英九盼美「鼓勵兩岸恢復對話」

熱門新聞

地震報告。圖／氣象局提供

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

2020-12-10 09:22
圖為旅客在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明的資料。（本報資料照片）

疫情耽擱…海外台人憂2年未入境遭除籍

2020-12-06 20:24
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

2020-12-10 13:42
中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路。圖／聯合報系資料照片

中天Youtube訂閱快破200萬 網驚：到底是哪些人支持？

2020-12-13 10:06
北市動物園前年從國外引進小食蟻獸「小紅」，今年已經3歲，體長約60至65公分，9月初牠帶著幼仔「紅豆」開溜，經過三個月逃家記，小紅終於在深坑被尋獲。(台北市立動物園提供)

流浪3個月...台北動物園食蟻獸尋回 員工哭了

2020-12-06 17:46
今晚9時19分台灣東部海域發生規模6.7「全台有感」大地震。記者吳姿賢／翻攝

台灣發生規模6.7地震 網友驚喊:跟921一樣上下開始搖

2020-12-10 09:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳
抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵

抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵
逆轉勝破滅！狂怒川普擬任命特別檢察官「查弊」

逆轉勝破滅！狂怒川普擬任命特別檢察官「查弊」