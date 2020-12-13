美售台資訊系統 國防院：有效提高戰場通信存活率

美國宣布售我2.8億美元「野戰資訊通信系統」（Field Information Communications System/FICS），外界研判是現役「戰術區域通信系統」（如圖，Improve Mobile Subscribe Equipment，IMSE）的「升級」方案，系統有助串聯各軍種戰術指揮資料鏈。（記者洪哲政／攝影）

美國 軍售台灣 野戰資訊通信系統（FICS），國防安全研究院今天表示，美軍近年同樣積極進行戰術網路現代化，簡化裝備及人力形成更好通信效能，而台海環境也有相近需求，此系統將有效提高戰場通信存活率。

美國國防安全合作署（DSCA）8日發布新聞稿表示，這次軍售案主要是銷售「野戰資訊通信系統」（FieldInformation Communications System, FICS），包括154個通訊節點、24個通訊繼電器、8套網管系統與其相關設備、系統技術支援、人員培訓與後勤支援等，預估總額2.8億美元 ，並已知會美國國會。

國防部智庫、國防安全研究院發布最新一期「國防安全即時評析」，網路安全與決策推演研究所研究員杜貞儀指出，從公開訊息研判，是為現役「戰術區域通信系統」（Improved Mobile Subscriber System，即「陸區」系統）升級方案，構成作戰指揮中心至野戰部隊的機動通信骨幹，有利建立共同作戰圖像，強化聯合戰力，平時則可支援救災任務，

杜貞儀表示，陸軍於1996年接裝的「陸區」系統，主合約商為美國通用動力公司（General Dynamics），由機動通訊車組構成，以此建構各作戰區野戰網路通聯，不僅曾於1999年的九二一大地震赴災區支援，也陸續進行升級。

而這次軍售案公告內容則包含154個通訊節點、24個通訊中繼、8套網管系統與相關設備、系統技術支援、人員培訓與後勤支援等，以無線資通訊技術發展趨勢而言，此「野戰資訊通信系統」核心架構應已推進至全IP網路（All-IP network），並擴大無線傳輸頻寬，整合語音、數據、圖像及視訊，以單一網路架構支援多重服務，同步傳遞，達成全數位化指管作業。

杜貞儀說，近年美陸軍積極進行戰術網路現代化，新通訊裝備規劃以縮短遠征部署野戰開設時間為基本要求，精簡機動車組，單位內以更少裝備、人力達成同等甚至更佳的通信效能，不僅提高機動性，也降低後勤維保負擔，並配合進行軍士官專長轉型與編制調整。

杜貞儀表示，雖然此美陸軍戰術網路現代化的方向，主要是基於遠征作戰情境，但在台海作戰場景下，為因應作戰形態快速轉變，也有相近需求，因此「野戰資訊通信系統」的設計、規劃與後續部署，推測應秉持相似原則進行，以有效提高戰場通信存活率。

杜貞儀分析，由近期軍售案觀察，包括已宣布的100座魚叉飛彈岸置防禦系統（HCDS）、11座「海馬斯」高機動砲兵火箭系統（HIMARS）等，已賦予國軍陸基水面、地面制壓能力，若要有效分配目標，發揮聯合火力打擊的最大作戰效益，則有賴指管通情系統整合。

杜貞儀指出，以獨立作戰為目標的聯合兵種營，也需維持對區域內海空軍以及陸航等單位通信，不過頻譜資源有限，新設地面部隊、各項武器裝備籌獲所增加的通信需求，除凸顯建立全軍即時動態頻譜管理系統的必要性外，更重要是互聯（interconnectivity）與互通（interoperability）。

杜貞儀表示，因此「野戰資訊通信系統」構成機動通信骨幹後，作戰區下各級野戰部隊通信裝備若能以三軍整合、結合建案方向進行，應能就有限資源發揮最大效益，進而強化聯合戰力。