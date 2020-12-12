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才關中天…NCC重啟數位通傳法 鎖定社群「假消息」

台灣新聞組／台北13日電
中天新聞台下架全面轉戰YouTube後，NCC針對「下一步將管制網路」提出澄清，但「數位通傳法」悄悄捲土重來。（記者許正宏／攝影）
中天新聞台下架全面轉戰YouTube後，NCC針對「下一步將管制網路」提出澄清，但「數位通傳法」悄悄捲土重來。（記者許正宏／攝影）

中天新聞台剛被下架，國家通訊傳播委員會（NCC）就展開網路監理的研究，下周一將委外辦理「數位通訊傳播服務規管趨勢與法制革新」座談會，討論「數位通訊傳播法」草案。知情官員表示，希望「數位通傳法」能夠在半年到一年內，達成全民共識。

中天新聞台被下架、全面轉戰YouTube當天，NCC臉書突然發布講述美國對於ISP（網際網路服務供應商）判例的貼文，被認為NCC暗指將管制網路，遭網友留言灌爆；NCC昨天連忙澄清，知情官員表示，貼文和中天新聞台下架沒有任何關係，小編也說造成民眾誤會很抱歉，以後會再審慎。

不過，NCC低調將手伸向網路媒體與平台業者，絲毫沒鬆手跡象，因爭議而在立法院卡關的「數位通訊傳播法」草案，沉寂兩年後，又悄悄捲土重來。

被指不實消息 主管機關可令下架

「數位通訊傳播法」草案涉及民眾常用的Facebook、YouTube、Instagram等平台業者，2018年曾送立法院交通委員會初審，但因爭議太大未完成修法。依據該草案，民眾在上述社群網站發文，若被指稱是不實消息，政府主管機關或檢舉人可要求平台把該內容下架，違者處以罰鍰。

據了解，NCC委外召開焦點訪談座談會，邀請單位為包括相關業者公會、重量級網路媒體、國際搜尋引擎巨擘、台灣知名入口網站、台灣使用者最多的BBS站台和熱門電玩資訊論壇。

官員指出，「數位通訊傳播法」草案確實是NCC重要任務，美國花了25年歷程，對於Facebook、YouTube等ISP該為使用者上傳內容負多少責任，都沒有定案，NCC希望在有國際經驗的情況下，台灣可以在半年到一年內與業者和社會「達成共識」。

針對蔡政府有意再推數位通訊傳播法，國民黨立院黨團書記長林奕華表示，目前看來可能的立法版本都是增加管理作為，對數位通訊傳播領域發展恐造成箝制，政府應整合資源支持數位發展而非管制，否則立法反是開倒車。

民進黨立委劉世芳則說，近來各界對數位發展部的成立多有討論，應盡速成立符合國家發展需要的數位發展專責部會，也應完善配套法治，包括數位通傳法在內。

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